Интерактивы для детей, качели и лавочки с навесами: как изменится Звездинский сквер после благоустройства

Звездинский сквер находится на улице Звездинка в самом центре Нижнего Новгорода. Он начинается от площади Горького и заканчивается на улице Алексеевской. Вдоль всей улицы простирается бульвар, история которого началась еще в XIX веке.

Так сквер Звездинский выглядел в конце XIX века. ФОТО: Максима Дмитриева

В 2013 году сквер уже благоустраивался. Тогда нижегородские блогеры ликовали, что территорию наконец привели в порядок после ремонта теплотрассы.

Несмотря на то, что пространство сегодня не является запущенным, в 2020 году стало известно о новых планах по его благоустройству в рамках программы «Комфортная городская среда». Работы оцениваются примерно в 41,8 миллионов рублей – такова начальная цена контракта на аукционе, объявленном администрацией Нижнего Новгорода.

В сквере появятся лавочки с навесами и качели. Визуализация: ООО «Успенский»

Концепцию благоустройства сквера «Звездинский» в мае представил вниманию рабочей группы Институт урбанистики Нижнего Новгорода. Ее обсудили в онлайн-режиме, а результаты передали проектировщику для подготовки необходимой документации. Сами работы планируют начать летом, сообщили в организации.

Как отмечают авторы концепции, в ходе реконструкции планируется максимально сохранить исторический облик сквера. При этом есть сложности с коммуникациями – теплотрасса, силовой и связной кабели, водопровод и газопровод пересекают 40% территории. Это не позволяет высаживать здесь дополнительные кустарники или деревья.

Появятся места отдыха, окруженные можжевельником. Визуализация: ООО «Успенский»

Акцент на озеленении

Между тем, озеленению авторы концепции уделяют максимум внимания, так как сквер окружен проезжей частью. Там, где возможно, планируется высадить низкорослые кустарники и липы. В итоге должна получиться шумозащитная полоса из кустарника. Украсят аллею теневыносливые многолетние и цветущие однолетние растения.

Место прогулок, встреч и развлечений

Интерактивы для детей, качели и лавочки с навесами: как изменится Звездинский сквер после благоустройства. Визуализация: ООО «Успенский»

Ежедневно сквер Звездинский нижегородцы минуют, направляясь на работу и в школу, провожая малышей в детский сад. Здесь также проводят время офисные сотрудники. Они прогуливаются вдоль аллей, проводят деловые встречи. Еще в сквер приходят родители с колясками и дети, чтобы покататься на велосипедах.

Авторы концепции предлагают усилить функции этого места как прогулочного пространства, а также дополнить его объектами для досуга взрослых и детей.

В ходе реконструкции планируется максимально сохранить исторический облик сквера. Визуализация: ООО «Успенский»

Появятся в сквере и места отдыха, окруженные можжевельником. Последний будет разделять карманы с лавочками, создавая уют и уединение.В самом центре Звездинского сквера предлагается создать площадку с объектами для самых маленьких нижегородцев. Архитекторы подчеркивают, что там появится не специализированная детская площадка, а отдельно стоящие малые архитектурные формы – интерактивы, которые позволят родителям развлекать малышей по дороге. Дети смогут поиграть на барабане, металлофоне, покрутить кубики с животными – все это не помешает жильцам, заверяют авторы концепции.

Благоустройство охватит территорию площадью 13 065 квадратных метров. В сквере можно будет посидеть на деревянных лавочках, покачаться на качелях и почитать книгу. От дождя и птиц защитят металлические навесы. Нижегородцы, приезжающие сюда на велосипеде, смогут оставлять их на специальной парковке.

В сквер можно будет приехать не велосипеде и оставить его на специальной парковке.Визуализация: ООО «Успенский»

Подрядчику, который выиграет аукцион, нужно будет избавиться от мертвых деревьев, выполнить ремонт дорожек и ограждения, а также установить клумбы.

Сами торги состоятся уже 1 июня, а завершить работы нужно успеть до 1 сентября.

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