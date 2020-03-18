Стало известно, какой может стать Верхневолжская набережная после реконструкции. Техническое задание для проектировщика разработал Институт урбанистики Нижнего Новгорода совместно с жителями города, включая представителей бизнеса и сотрудников многочисленных местных музеев.

Как пояснила руководитель Института урбанистики Зоя Рюрикова, по сути, будет проведен капитальный ремонт набережной без каких-либо серьезных изменений.

Формированию техзадания предшествовали общественные обсуждения, в ходе которых особый акцент при благоустройстве набережной решили сделать на музеях, расположенных там.

Благодаря этой работе уже сформировалось новое сообщество с условным названием «Музейная набережная», отметила Зоя Рюрикова. Пока туда вошли Арсенал, Дом архитектора, «Нижегородская радиолаборатория», Художественный музей, Усадьба Рукавишникова и музей Горького. В интституте выразили надежду на присоединение к сообществу и других музеев.

Верхневолжская набережная может стать «музейной». ФОТО: Институт урбанистики НН

Много транспорта и негде играть детям

При подготовке техзадания определены основные проблемы набережной, волнующие местных жителей. В частности, людей беспокоит высокая скорость движения автомобилей и избыток припаркованного транспорта при нехватке мест для автостоянки.

Жители также обратили внимание проектировщиков на опасность оползней, провалов на склонах, отсутствие инфраструктуры для досуга детей и туалетов. Не хватает набережной озеленения, велодорожек, информационных табличек и стендов о достопримечательностях, считают нижегородцы.

Как изменится набережная

Несмотря на то, что речь идет о капитальном ремонте, институт предложил создать новые объекты и применить нестандартные решения.

Прежде всего, будет выровнена и оборудована ливневой канализацией проезжая часть. Появятся также велодорожки с газонами.

Появятся велодорожки с газонами и особое покрытие проезжей части. ФОТО: Институт урбанистики НН

- Идея капитального ремонта заключается в том, что существующая ось набережной сохраняется, но мы делаем остановки, где установим лавки, восстановим газоны и озеленение. Также мы применяем новые стандарты благоустройства, учитывая нужды маломобильных граждан. Обновим покрытие проезжей части, тормозящее машины, мы хотим сделать его шершавым, а в местах перехода - гладким. Получается, что на набережной сохранится проезжая и прогулочная части, балкончики и появятся велодорожки с озеленением, - рассказала Зоя Рюрикова.

Проблему отсутствующих туалетов предложено решить за счет неординарного решения - террас, которые могут разместиться под балкончиками.

Террасы под балконами. ФОТО: Институт урбанистики НН

Под балконами предлагается создать террасы, где будут находиться входы в туалеты. ФОТО: Институт урбанистики НН

- Мы предлагаем под существующими балконами сделать спуски, чтобы устроить там туалеты и музейные лавки. Это требует инженерных изысканий и исследований. Если это будет возможно, то мы сможем сделать незаметные туалеты, расположенные ниже уровня самой набережной. Входы в туалет будут находиться на небольших террасах с крышей, где можно установить кофейные автоматы. Разумеется, у этого всего должен быть хозяин, -отметила руководитель Института урбанистики.

Лавочки, урны, скамьи, информационные стенды и другие малые архитектурные формы, должны соответствовать ограждению, которое является объектом культурного наследия. Специально для набережной, разработана скамья с высокой спинкой, которая будет ограждать отдыхающих от шумов проезжей части.

Специально для набережной, разработана скамья с высокой спинкой. ФОТО: Институт урбанистики НН

Нестандартные лавочки предложено установить и на площади имени Петра Нестерова, примыкающей к набережной. В их композиции будет зашифровано имя знаменитого русского летчика.

Музейные дворики задействуют в жизни набережной

Что касается сообщества музеев, то его привлекут к разработке внешнего вида балконов прогулочной зоны, находящихся напротив их зданий. Также предлагается разметить специальные стенды, рассказывающие об их истории.

Особый акцент в Институте урбанистики хотят сделать на двориках, которые есть в каждом музее. Их предлагается благоустроить и задействовать в жизни новой музейной набережной, для чего с каждым учреждением ведется отдельная работа.

Верхневолжская набережная может стать «музейной». ФОТО: Институт урбанистики НН

Зоя Рюрикова также сообщила об идее воссоздания липовой аллеи рядом с прогулочной зоной, для чего следует убрать с нужного участка электрический кабель. Последний делает посадку деревьев невозможной, и если вопрос удастся решить, то аллею восстановят.

Без внимания не останутся также здания главной набережной города. Там где это возможно, фасады оборудуют подсветкой и установят рядом контейнерное озеленение.