Эстрада-ракушка, спуски и необычная подсветка могут появиться в Александровском саду к 800-летию Нижнего Новгорода

Александровский сад будет благоустроен к 800-летнему юбилею Нижнего Новгорода. Концепцию проекта разработало архитектурное бюро Wowhaus.

Как рассказала ведущий архитектор бюро Екатерина Спорыхина, парковая территория делится на три основные террасы: верхняя станет видовой зоной возле Чкаловской лестницы, а средняя терраса – событийным пространством, где разместится летняя концертная эстрада, круглогодичная чайная терраса, спортивная и детские площадки.

Сцена ракушка, видовые площадки и световая арка. Визуализация: архитектурное бюро Wowhaus

Третья терраса Александровского сада, расположенная внизу, превратится в пространство для неспешных прогулок горожан. Все три уровня соединятся плавным пешеходным спуском, который будет начинаться на Верхне-Волжской набережной.

Предполагается, что реализация проекта позитивно отразится на событийной повестке города.

Схема генплана. Визуализация: архитектурное бюро Wowhaus

Павильоны, навесы и развлекательные спуски

Большое внимание уделено малым архитектурным формам. Авторы концепции предлагают особым образом оформить входные группы и установить в парке навесы. Кроме того, здесь появятся необычные игровые спуски, туалеты и прокат спортивного инвентаря. Предусмотрены также площадка для выгула собак, зона воркаута.

Входные группы, навесы, игровые площадки. Визуализация: архитектурное бюро Wowhaus

Малые архитектурные формы. Визуализация: архитектурное бюро Wowhaus

Как отмечают в бюро, при создании архитектурных элементов, их вдохновили существующий рельеф сада и открывающиеся уникальные виды на город.

Архитекторы хотят обновить пешеходные дорожки на территории парка и устранить аварийные участки на спусках, что обеспечит безопасное перемещение людей по территории. Основные дорожки и площади предлагается вымостить гранитной плиткой, а второстепенные – клинкерным кирпичом и тенниситом для беговых дорожек.

Покрытие дорожек. Визуализация: архитектурное бюро Wowhaus

Декоративные шары и подсветка деревьев

Обновят в парке и систему освещения. Помимо фонарей и светильников, предлагается использовать неординарную ландшафтную подсветку: декоративные шары, светильники и подсветку деревьев.

Декоративные шары. Визуализация: архитектурное бюро Wowhaus

- Основные пешеходные маршруты в Александровском саду будут подчеркивать классические торшерные фонари. На второстепенных дорожках мы предлагаем установить невысокие ландшафтные светильники-болларды, которые дают пространству уютный и мягкий свет. Часть декоративного освещения, например, ландшафтную подсветку, можно будет использовать во время крупных городских мероприятий, – рассказала Екатерина Спорыхина.

Светильники и подсветка деревьев. Визуализация: архитектурное бюро Wowhaus

В Wowhaus особо подчеркивают, что предложения, изложенные в концепции, не являются финальными проектными решениями, и будут дорабатываться с учетом комментариев жителей, возможностей города и детального изучения территории.

Как отметила руководитель АНО «Институт городской среды Нижнего Новгорода» Зоя Рюрикова, никаких кардинальных решений при благоустройстве Александровского сада не предвидится.

Эстрада-ракушка, спуски и необычная подсветка могут появиться в Александровском саду к 800-летию Нижнего Новгорода. Визуализация: архитектурное бюро Wowhaus

- Территория будет приведена в порядок и наполнена теми смыслами, которые определяют важнейший культурный код города. Чтобы жители смогли по-новому открыть для себя это пространство, мы обращаем особое внимание на удобную и безопасную навигацию по парку, – отметила Зоя Рюрикова в ходе общественного обсуждения концепции.

Напомним, недавно горожане также обсудили техническое задание для проекта благоустройства Верхневолжской набережной. В Институте урбанистики отметили, что серьезных изменений главная набережная Нижнего Новгорода не претерпит. В то же время предложен ряд неординарных решений, исключающих проблемы, озвученные жителями в период подготовки техзадания.

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