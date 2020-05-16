2020-05-16T10:55:56+03:00
Общество

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года: Выявлено 229 новых случаев

Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде увеличилось до 6132 человек
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
Поделиться:
Названо количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года.Названо количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

С каждым днем в Нижнем Новгороде растет количество зараженных новой коронавирусной инфекций. За минувшие сутки в Нижегородской области было выявлено 229 новых случаев. Таким образом, количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года увеличилось до 6132 человек.

По числу новых случаев заражения Нижегородская область находится на четвертом месте. Лидерами по-прежнему остаются Москва (3505), Московская область (937) и Санкт-Петербург (525).

- Сейчас около 1,5 тысяч больных коронавирусом в Нижегородской области находятся в больницах, где и проходят лечение, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Еще 4,5 тысячи нижегородцев с подтвержденным диагнозом находятся под наблюдением и проходят лечение амбулаторно. Также 43 человека сейчас находятся в обсерваторах.

Напомним, сейчас Нижегородская область находится в лидерах по стране по количеству проведенных тестов. Тестирование прошли уже свыше 138 тысяч человек. Это один из самых высоких показателей как в ПФО, так и по стране.

Тем не менее, в эти выходные в Нижегородской области продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции, в связи с чем нижегородцев призывают оставаться дома. Выходить из своих домов можно лишь в случае крайней необходимости: в ближайший магазин или аптеку, а также чтобы вынести мусор или погулять с собакой. С 1 мая 2020 года в Нижегородской области разрешены прогулки в течение часа на расстоянии не более 300 метров от дома. При этом нижегородцы по-прежнему должны оформлять QR-код.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам!

Вы можете написать нам в личные сообщения группы ВКонтакте или написать на почту kpnn@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Нижегородской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Диспансеризации не будет?
Карта распространения коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года: какие районы города лидируют по количеству заболевших
Современные герои – врачи
Карта распространения коронавируса в Нижегородской области на 16 мая 2020 года: инфекция зафиксирована во всей районах и городских округах региона
Свыше 84 тысяч профилактических бесед проведено с нижегородцами в связи с режимом самоизоляции
Число выздоровевших от коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года составило 1330 человек
Число умерших из-за коронавируса в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года увеличилось до 42 человек
Свыше 138 тысяч нижегородцев сдали тесты на коронавирус
В Нижегородской области подешевели куриные яйца и курица
С 18 мая изменится расписание работы нижегородского метро
Патрули оформили 63 анкеты для помощи пожилым нижегородцам
На дополнительные выплаты нижегородским медикам выделено 136,5 миллионов рублей
В Нижегородской области запустили навигатор социальных услуг