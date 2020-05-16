Количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года: Выявлено 229 новых случаев

С каждым днем в Нижнем Новгороде растет количество зараженных новой коронавирусной инфекций. За минувшие сутки в Нижегородской области было выявлено 229 новых случаев. Таким образом, количество зараженных коронавирусом в Нижнем Новгороде на 16 мая 2020 года увеличилось до 6132 человек.

По числу новых случаев заражения Нижегородская область находится на четвертом месте. Лидерами по-прежнему остаются Москва (3505), Московская область (937) и Санкт-Петербург (525).

- Сейчас около 1,5 тысяч больных коронавирусом в Нижегородской области находятся в больницах, где и проходят лечение, - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Еще 4,5 тысячи нижегородцев с подтвержденным диагнозом находятся под наблюдением и проходят лечение амбулаторно. Также 43 человека сейчас находятся в обсерваторах.

Напомним, сейчас Нижегородская область находится в лидерах по стране по количеству проведенных тестов. Тестирование прошли уже свыше 138 тысяч человек. Это один из самых высоких показателей как в ПФО, так и по стране.

Тем не менее, в эти выходные в Нижегородской области продолжает действовать режим всеобщей самоизоляции, в связи с чем нижегородцев призывают оставаться дома. Выходить из своих домов можно лишь в случае крайней необходимости: в ближайший магазин или аптеку, а также чтобы вынести мусор или погулять с собакой. С 1 мая 2020 года в Нижегородской области разрешены прогулки в течение часа на расстоянии не более 300 метров от дома. При этом нижегородцы по-прежнему должны оформлять QR-код.

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