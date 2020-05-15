2020-05-15T15:17:54+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде ищут подрядчика для благоустройства парка «Швейцария»

Реконструкция должна начаться летом 2020 года
Елена КАРАЛ
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В Нижнем Новгороде ищут подрядчика для благоустройства парка «Швейцария».В Нижнем Новгороде ищут подрядчика для благоустройства парка «Швейцария».Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области
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Поиск подрядчика, который займется благоустройством парка «Швейцария», начался в Нижнем Новгороде. Объявлен аукцион на первый этап комплексной реконструкции, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Для начала, подрядчик отреставрирует объекты культурного наследия - входы и ограду парка. Кроме того, предстоит привести в порядок свыше 14,5 километров парковых дорожек, которые станут доступными для всех нижегородцев.

Согласно контракту, подрядчик должен будет отремонтировать ливневую канализацию, создать инженерно-техническую инфраструктуру, заменить освещение и установить видеонаблюдение.

В парке должен появиться фонтан, спортивное, детское оборудование и некапитальные павильоны из стекла и дерева. Эти конструкции соединят в себе современный дизайн и новейшие экологические стандарты, что позволит их органично вписать в сложный рельеф, ландшафт и лесной массив парка.

Большое внимание нужно уделить озеленению, максимально сохранив существующие насаждения. Кроме того, подрядчик должен позаботиться об оздоровлении деревьев.

В целом предстоит благоустроить территорию площадью 52,2 гектара.

По словам исполняющего полномочия мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева, благоустройство «Швейцарии» является важной частью подготовки к 800-летнему юбилею города.

Он также напомнил, что при разработке проекта были учтены пожелания нижегородцев.

- В «Швейцарии» появится детский парк для всех возрастов, кольцевая дорожка для бега длиной 1 км, более 10 спортивных площадок для воркаута, занятий большим теннисом, минифутболом, баскетболом, боксом, легкой атлетикой и другими видами спорта. Особое внимание уделено инклюзивной инфраструктуре: планируем поставить специальные тренажеры для пожилых людей и маломобильных граждан. И, конечно, здесь будут качественные пешеходные дорожки для прогулок всей семьей, - сказал Юрий Шалабаев.

Начальная цена контракта превышает 3,9 миллиарда рублей. Подвести итоги конкурса планируется 2 июня. Сами работы должны стартовать летом 2020 году и завершиться до конца декабря 2021 года.

Благоустроить «Швейцарию» должны в рамках инфраструктурной программы «#Город 800» и одного из ее направлений «#Символы800». Сама программа является главной частью подготовки к празднованию юбилея Нижнего Новгорода. В рамках «#Город 800» обещают отреставрировать объекты культурного наследия и благоустроить 33 общественных пространства. К этой работе будут активно привлекать нижегородцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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