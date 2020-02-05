Дополнительные обсуждения ожидают проект благоустройства парка «Швейцария», работа над которым должна завершиться в феврале этого года.

В последнее время он стал предметом противостояния общественников и проектировщиков, поэтому назрела острая необходимость поиска компромисса. Чтобы это сделать, нижегородский ОНФ и Общественная палата 5 февраля провели круглый стол, посвященный планам и проблемам благоустройства парка «Швейцария». Обсудить самые острые вопросы пришли эксперты, управленцы, экологи и представители общественных организаций.

Как пояснил руководитель регионального отделения ОНФ Алексей Алехин, сейчас важно понять, в чем заключается суть проекта и получить ответы от его разработчиков и администрации на самые острые вопросы, волнующие общественников и неравнодушных нижегородцев.

- Сейчас мало кто понимает, каким является проект. Все осознают, что будет благоустройство, но есть опасения по поводу капитальных строений, которые могут появиться в парке, есть опасения по переводу части земли в другую категорию, есть вопросы по зоопарку «Мишутка» и другие. У ОНФ сейчас тоже информации минимум и наша задача получить ответы на наши вопрос, - пояснил Алексей Алехин. - Мы настаиваем на том, что интересы нижегородцев должны быть максимально учтены, но это не значит, что администрация, либо разработчики должны идти на поводу у каких-то эмоциональных высказываний или людей обеспокоенных, но не имеющих информации. Сначала нужно понять, учесть мнение нижегородцев, разъяснить максимально и сделать наиболее качественный и интересный для города проект.

Проект благоустройства парка «Швейцария» ожидают дополнительные общественные обсуждения

Почему назад пути нет

Если одни общественники деликатно высказывают замечания, то другие призывают едва ли ни к приостановке проектирования и возвращения на начальную стадию создания концепции.

Как пояснил заместитель мэра Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, возвращение к началу невозможно, ведь тогда деньги на реконструкцию парка придется вернуть. В таком случае «Швейцария» вообще останется без благоустройства.

- Средства на реализацию проекта благоустройства парка уже предусмотрены федеральным, областным и местным бюджетами. Если мы сейчас откатываемся на стадию концепции, мы фактически лишимся этих средств, то есть благоустройства не будет. Есть вариант работы непосредственно над проектом. Концепция – это не догма, а старт. А вот над проектом надо работать. Для этого и встречи – чтобы понять, что можно учесть, а что нет, - пояснил Юрий Шалабаев.

Дискуссия действительно развернулась жаркая. В ходе обсуждения звучали эмоциональные высказывания, претензии и многочисленные предложения. Наибольшее количество вопросов вызвали планы по сооружению в парке ряда капитальных объектов, что, по словам некоторых общественников, не было одобрено жителями.

Так, председатель попечительских советов парков Мария Попова напомнила о проведенной Институтом урбанистики серии экспедиций, которые выявили запросы пользователей парка. По ее мнению, эти материалы в результате разошлись с предложенной концепцией благоустройства.

- Люди приходили на все мероприятия, говорили о благоустройстве, озеленении, детских и спортивных площадках. Нигде, никогда не звучал запрос на капитальную застройку. В дальнейшем концепция ушла на проектирование. Каково было удивление горожан, когда они поняли, что концепция сделана не на основании их запроса. Появившиеся эти капитальные объекты говорят о том, что запрос формировался где-то в другом месте. Этот взрыв эмоций произошел потому, что людей не слышат, - сказала Мария Попова.

Общественники потребовали предоставить информацию обо всех капитальных объектах, которые должны появиться на территории «Швейцарии».

Проект благоустройства парка «Швейцария» ожидают дополнительные общественные обсуждения

Этот и другие проблемные вопросы были зафиксированы в ходе обсуждения. Теперь из них сформируют список и продолжат обсуждать.

- С «сомнительными» объектами надо работать. Сейчас ведется разработка проекта, на основании которого будут проводиться работы по благоустройству парка. Его еще нет - это живой процесс, поэтому мы сейчас и встречаемся. Срок сдачи проекта разработчиками – 28 февраля. До конца февраля мы с жителями, проектировщиками, сотрудниками органов местного самоуправления и исполнительной власти должны понять, что войдет в этот проект. В ходе обсуждений мы должны будем найти золотую середину, компромисс, который точно будет погружен в проект, - прокомментировал Юрий Шалабаев.

Само благоустройство должно начаться в мае. Кстати, заместитель мэра не исключил, что объем финансирования тоже может измениться. Как пояснил Юрий Шалабаев, сейчас в бюджетах города и области на благоустройство «Швейцарии» запланировано четыре миллиарда рублей. Между тем ведется работа, чтобы на реконструкцию были потрачены только федеральные деньги.

Участников слушаний также призвали присылать дополнительные предложения, замечания и вопросы на электронную почту ОНФ до конца недели, включая воскресенье. В понедельник наиболее полный список вопросов систематизируют и передадут в администрацию Нижнего Новгорода для предоставления ответов и дальнейшего обсуждения.

КОМПЕТЕНТНО

Борис Караганов, сопредседатель штаба ОНФ в Нижегородской области:

- Мы провели свой мониторинг по парку «Швейцария». К сожалению, настоящего обсуждения концепции, соответствующего всем методикам, не было. Именно на основании концепции делается техническое задание. В результате проектируется то, о чем люди не знают, или знают смутно. Другая проблема: есть концепция, но когда начинается проектирование, получается совсем другое. Поэтому надо сделать дополнительные обсуждения, широко осветить это в СМИ. Вот как было на Автозаводе: все равно переделали проект, только уже летом, когда начались работы, и сделали все равно так, как люди хотят. Зачем было скандалить полгода, чтобы потом все равно переделывать? Надеюсь, что это мнение экспертов ОНФ, администрация города примет.

Дарья Шорина, руководитель Института развития городской среды Нижегородской области:

- Наш институт стоит на позиции, что любое формирование технического задания на объекты благоустройства, на объекты развития территорий, должно проводиться вместе с горожанами, представителями экспертного сообщества. В рамках подготовки к 800-летию, эта работа должна быть тоже в полной мере развернута. Видимо эта работа не в полной мере была проведена городом, поэтому возникли вопросы по содержанию технического задания. Собственно поэтому собрались ОНФ, экспертное сообщество, горожане и администрация города. Нужно обсудить, что можно в текущем режиме сделать, как настроить техзадание, чтобы проект, который реализуют, максимально отвечал запросам горожан и превратил парк «Швейцария» в потрясающую рекреационную территорию, которая поддерживает и развивает его природную составляющую.