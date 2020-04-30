Ограничение въезда в Нижегородскую область: на кого распространяется и как оформить пропуск

О том, что въезд на территорию Нижегородской области будет ограничен глава региона Глеб Никитин сообщил после того, как выяснилось, что в Серафимо-Дивеевском монастыре вспыхнул очаг заболеваемости коронавирусом. Диагноз подтвердился у 76 человек.

Изменения в указ о режиме повышенной готовности, согласно которому в регион можно будет попасть только по прописке или специальному пропуску, вступили в силу с 27 апреля. Однако накануне затяжных майских праздников власти подробнее рассказали о введенном ограничении: на кого распространяется ограничение въезда в Нижегородскую область и как оформить пропуск.

По информации пресс-службы облправительства, тем, у кого нет регистрации в Нижнем Новгороде или области, даже при наличии имущества здесь, придется проходить двухнедельный карантин.

- Конечно, никто не может запретить въезд и пребывание на территории области, но в этом случае будет обязателен двухнедельный карантин. Те, у кого есть регистрация, будут обязаны две недели находиться с семьей дома, те, у кого регистрации нет, - жить за свой счет в обсерваторе. Таким образом смысла приезжать на майские праздники просто нет, - считает губернатор.

Миновать карантин не смогут и приезжающие, зарегистрированные на территории Нижегородской области. Однако им разрешается отсидеть пару недель дома.

Все, кто прибывают в Нижегородскую область с территории субъектов РФ с высоким уровнем выявления заболевших COVID-19, обязаны заполнять, подписывать и передавать уполномоченным лицам уведомление о необходимости соблюдения режима самоизоляции. В нем нужно указать место для прохождения обязательной двухнедельной изоляции.

КОНКРЕТНО

На кого же ограничения на въезд в Нижегородскую область не распространяются?

- на прибывающих специальным автотранспортом (скорая помощь, пожарные машины, полиция и так далее);

- на работников нижегородских организаций, имеющих право осуществлять свою деятельность в период карантина по коронавирусу;

- на граждан, которые могут подтвердить транзитное следование по региону;

- на граждан, управляющих транспортным средством для перевозки продуктов, непродовольственных товаров первой необходимости, а также для перевозки пассажиров.

ВАЖНО

Вышеперечисленные категории граждан должны иметь подтверждающие документы (паспорт, свидетельство о регистрации, путевой лист и другие) и QR-код либо номер заявки, полученные с помощью сервиса «Карта жителя Нижегородской области». Причем такой набор документов обязан иметь каждый пассажир транспортного средства.

КСТАТИ

На сайте «Карта жителя Нижегородской области» можно оформить заявку на транзитный проезд по территории региона.

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