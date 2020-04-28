2020-04-28T17:13:16+03:00
Общество

«Его ценили за мудрость»: Главврач больницы № 33 рассказал, каким был его заместитель Алексей Аристов

Нижегородский хирург скончался от коронавируса на 63-м году жизни
Анастасия НАЗАРОВА
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В Нижнем Новгороде умер заместитель главврача больницы № 33. Фото: http://www.mlpu33nn.ru/В Нижнем Новгороде умер заместитель главврача больницы № 33. Фото: http://www.mlpu33nn.ru/
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Во вторник, 28 апреля 2020 года, на 63-м году жизни умер нижегородский хирург Алексей Аристов. Главный врач больницы № 33 Ленинского района Павел Зубеев рассказал, каким был его зам на работе и дома.

В некрологе, опубликованном на сайте медицинского учреждения, сообщается, что умерший прожил жизнь добросовестного и честного работника, уважаемого гражданина своей семьи.

- На работе Алексея Ивановича высоко ценили за его деловые качества, мудрость, тактичность, преданность своему делу и умение добиваться поставленных целей, а дома - за заботу, ласку, доброту и терпимость, - отметил Павел Зубеев. - Наша жизнь станет беднее без его искрометного юмора, заразительного смеха, нескончаемой энергии.

Глава клиники добавил, что жизнерадостный и целеустремленный Алексей Аристов был примером для своих коллег. Таким они его и запомнят.

Комментируя новость о смерти заместителя главного врача 33-й больницы, замгубернатора Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов сказал, что спасти Алексея Аристова не удалось, несмотря на все усилия коллег-врачей из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы.

- Огромная потеря для нижегородского медицинского сообщества и для всех нас, - написал чиновник в своем микроблоге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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