2020-04-28T15:42:25+03:00
Коронавирус Covid-19

Водитель скорой помощи и его жена умерли от коронавируса в Нижегородской области

В тяжелом состоянии находится также супружеская пара с ребенком-инвалидом
Анастасия НАЗАРОВА
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Водитель скорой помощи и его жена умерли от коронавируса в Нижегородской области.Водитель скорой помощи и его жена умерли от коронавируса в Нижегородской области.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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Сегодня на передовой по борьбе с «чумой-2020» находятся тысячи нижегородских медиков. И, к сожалению, не всем удается обойти это смертельно опасное заболевание стороной. Так, в одной из местных клиник в тяжелом состоянии находится медсестра. На соседней больничной койке оказался и ее супруг.

- Оба на искусственной вентиляции легких без сознания, - сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Instagram 28 апреля.

По словам главы региона, прогноз по ним не самый утешительный. Вдобавок ко всему госпитализирован и их сын с ограниченными возможностями здоровья. У мальчика также симптомы COVID-19, только лежит он на другом этаже той же больницы.

- Еще ситуация: тоже муж и жена. Он - водитель скорой помощи. Оба ушли. Очень тяжело. Болезнь забирает целые семьи. Настрой врачей героический. То есть тревожно боевой. «Мы готовы спасать людей. Кто если не мы?», - написал глава региона в том же посте.

Вместе с тем чиновник уверяет, что здравоохранение Нижегородской области мобилизовано. Но, несмотря на то, что борьба уже идет и есть потери, властей не покидает ощущение тишины перед настоящим боем.

- Давайте не допустим, чтобы он случился. И как бы я хотел, чтобы тем, кто водил хороводы в Стригинском бору, стало по-настоящему стыдно... - добавил Глеб Никитин.

Ранее «Комсомольская правда» рассказывала, что от коронавируса умер заместитель главврача больницы № 33 Ленинского района Алексей Аристов.

- К сожалению, несмотря на все усилия наших коллег-врачей из Нижнего Новгорода, Санкт-Петербурга и Москвы, спасти Алексея Ивановича не удалось, - заявил замглавы региона Давид Мелик-Гусейнов днем 28 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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