Глеб Никитин оценил меры безопасности в Дивееве после вспышки коронавируса

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 27 апреля посетил Дивеево, где в минувшие выходные была зафиксирована вспышка коронавируса. По последним данным, опасная инфекция выявлена у 76 монахинь. Все они сейчас изолированы и проходят лечение в монастырском медицинском центре.

- В Дивееве уже давно приняты серьезные ограничения на посещение, - отметил Глеб Никитин. – И, как мы видим, это было правильное решение. Сюда традиционно приезжает много людей из Москвы, что и привело к вспышке коронавируса в Серафимо-Дивеевском монастыре. Сейчас сам монастырь и все село находятся на карантине.

В ходе своего визита глава региона побывал на пунктах контроля, введенных на въезде в Дивеево. Там сейчас дежурят медики, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов. Побывал Глеб Никитин и в самом монастыре. Сейчас 76 монахинь из этого монастыря находятся в местном медицинском центре «Надежда», который является филиалом Федерального медико-биологического агентства.

- В обители сейчас соблюдаются все необходимые меры безопасности, направленные на разобщение зараженных и контроль за всеми, кто с ними контактировал, - отметил глава региона. – По итогам консультаций было решено выделить дополнительные машины скорой помощи для транспортировки больных в Арзамасскую городскую больницу, где им смогут провести компьютерную томографию. Также часть заразившихся перевезут в специализированные медицинские учреждения, перепрофилированные для лечения больных коронавирусом.

По словам губернатора, среди монахинь нет тяжелых пациентов, которые нуждаются в подключении к аппаратам ИВЛ. В настоящее время в монастыре и на территории села продолжается массовое тестирование на Covid-19.