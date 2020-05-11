Продление режима самоизоляции в Нижнем Новгороде с 12 мая 2020 года: что изменится и до какого числа будет действовать

В понедельник, 11 мая 2020 года, Президент России Владимир Путин вновь провел совещание, в ходе которого объявил завершении нерабочих дней, а также рассказал о новых мерах поддержки граждан и экономики страны. В мероприятии принял участие и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он рассказал о том, как Нижегородская область будет выходить из режима самоизоляции.

- План снятия ограничений у нас очень детальный. Достаточно давно был сделан дифференцированный просчет ситуации в регионе, и сейчас мы идем по соответствующим прогнозам, - подчеркнул Глеб Никитин.

По словам губернатора, предприятия были разделены на пять разных групп в зависимости от значимости для региона и еще на пять групп – по санитарно-эпидемиологической опасности. Если все требования соблюдаются, то производство может перемещаться по группам и в итоге получить возможность открыться.

- В каждой отрасли требования свои. Для примера, в ресторане должно быть определенное количество столиков в зале, не более двух клиентов за столиком, и так далее, - пояснил глава Нижегородской области.

При этом даты перехода к этапам у каждого предприятия индивидуальные, все зависит от санитарно-эпидемиологической обстановки. Основой для принятия решений будут федеральные требования, которые на совещании озвучила Татьяна Голикова.

Что касается тестирования на коронавирусную инфекцию, то Нижегородская область уже давно держится в лидерах по этому показателю и соответствует третьему этапу по снятию ограничений. Но есть и другие критерии. Например, коечный фонд должен быть свободен не менее чем наполовину. Но в нашем регионе многие пациенты с подтвержденным COVID-19, переносящие болезнь в легкой или бессимптомной форме, все равно находятся в стационарах.

- По прогнозу маршрутизации и соответствующего течения болезни по каждому пациенту мы видим, что достаточно скоро мы сможем выйти на показатель 50% и выполнить необходимые требования, - разъяснил Глеб Никитин.

Также, чтобы снять ограничения, необходимо выровнять коэффициент, отражающий количество заболевших за последние четыре дня к такому же периоду до этих четырех дней.

- По сути, это показывает стабильность количества выявленных случаев. То есть получить коэффициент, равный единице. При соблюдении качественной самоизоляции мы должны выйти на показатель, равный единице, ориентировочно в конце первой половины мая. Пока у нас сейчас коэффициент 1,2. Но я думаю, что ближайшая неделя покажет, насколько мы перешли к новому позитивному этапу, - подчеркнул губернатор.

Все отклонения от значений были связаны с очагами заражения – например, когда салоны красоты нарушали санитарные требования и рекомендации. Теперь же у них должна быть внедрена система видеоаналитики. При этом Глеб Никитин отметил, что ни о каком ужесточении мер через видеокамеры нет.

- Мы просто решили дать выбор, то есть предоставить некую опцию: если ты все-таки готов и хочешь работать, а не получать поддержку в связи с приостановкой, то это всегда возможно. Если есть требование, чтобы в ресторане за столиком было не больше двух человек, то нужно иметь возможность это проверить. Видеоконтроль не заменяет инспекторского контроля, но их совокупность позволит обеспечить безопасность в таких сложных сферах, как бытовое обслуживание и общественное питание, - подытожил он.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин в ходе совещания объявил о введении новых мер поддержки семей с детьми. К примеру, семьи, в которых есть дети в возрасте от 3 до 15 лет включительно, с 1 июня смогут разово получить 10 тысяч рублей. Подать заявку на выплаты смогут и нижегородцы.

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