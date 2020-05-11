2020-05-11T19:00:42+03:00
Общество

Единоразовые выплаты на детей в Нижнем Новгороде в 2020 году: сколько составят и какие семьи смогут получить

Владимир Путин объявил о новых мерах поддержки семей с детьми
Юлия ИСАЕВА
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Сегодня, 11 мая 2020 года, Президент России Владимир Путин вновь обратился к гражданам. В частности, он объявил о введении новых мер поддержки семей с детьми.

Так, теперь минимальное пособие по уходу за ребенком для неработающих родителей будет повышено до 6 751 рубля. А нуждающиеся семьи с детьми от 3 до 7 лет, где доход ниже прожиточного минимума, смогут в июне 2020 года разово получить в среднем около 33 тысяч рублей за полгода.

Кроме того, Владимир Путин предложил установить ежемесячную выплату в пять тысяч рублей на детей в возрасте до трех лет. Это касается семей без права на материнский капитал.

Также семьи, в которых есть дети в возрасте от 3 до 15 лет включительно, с 1 июня смогут разово получить 10 тысяч рублей. Подать заявку на выплаты можно будет с 12 мая 2020 года через портал Госулуги или через отделения Пенсионного фонда. По словам Президента, поддержку получат порядка 27 миллионов российских детей.

Ранее мы сообщали, что 2 600 жителей Нижегородской области, оставшиеся без работы во время пандемии коронавируса и состоящие на регистрационном учете в службе занятости, воспользовались региональной мерой поддержки и получили по 10 450 рублей. Всего им было выплачено 5,7 миллиона рублей из областного бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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