«ЛЭП повалены, дорожные знаки скручены»: Сильный смерч прошел в Нижегородской области

- Сильный гул, похожий на звук реактивного самолета и воронка белого цвета шириной примерно 30 метров, - так 10 мая 2020 года в социальных сетях описали увиденное жители Ковернинского района Нижегородской области.

Смерч прошел в регионе накануне рядом с селом Большая Андреевка. Он повредил хозяйственные постройки. Сильный ветер сдул шифер и железо на площади около 4,5 тысячи квадратных метров.

Фото: https://vk.com/bezcenznn

По словам местных жителей, смерч был замечен на востоке от деревни, а затем исчез рядом с автомобильной дорогой. После него в нескольких километрах были повалены линии электропередач и скручены дорожные знаки.

Фото: https://vk.com/bezcenznn

Напомним, 8 мая 2020 года на Нижний Новгород обрушился сильный ливень - за считанные минуты город буквально ушел под воду. Соцсети моментально заполонили фотографии и видео с улиц, на которых припаркованные автомобили едва не дрейфуют по проезжей части. Потока воды не выдержали и склоны на Окском съезде и набережной Федоровского. А через два дня после этого у стен Нижегородского кремля произошел огромный оползень.

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