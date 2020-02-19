«Дорогу Ксении Анатольевне!»: Собчак подвинула нижегородского кота с «Первого канала»

У нижегородского кота по кличке Рыжий были все шансы стать не только звездой соцсети TikTok, но и прославиться на центральном телевидении. Однако что-то пошло не так. Накануне съемок хозяину пушистика позвонили с «Первого канала» и сообщили, что поездка в столицу откладывается.

Когда узнал, что съемки отменились из-за Ксении Собчак.Фото: СОЦСЕТИ

- Съемки с Рыжим отменили из-за Собчак. Она заняла студию, - написал Илья Приходько в «Фейсбуке». - Сообщили о переносе съемок «Видели видео?» на другую дату. Извинялись, хотя билеты уже купили. У нас, правда, в новую дату не получается. Надежды на появление в кадре не оставляем. Дорогу Ксении Анатольевне!

А между тем рыжий малыш был, что называется, на чемоданах. Хозяин паковал кошачий лоток в дорожную сумку и уже намыл переноску.

Организаторы шоу "Видели видео?" выкупили целое купе для Рыжего и его хозяина.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что всенародная слава обрушилась на Рыжего из Нижнего Новгорода после того, как его хозяин выложил в соцсети TikTok ролик со своим любимчиком. За три дня коротенькое десятисекундное видео набрало миллионы просмотров.

Хозяин не уверен, что сможет приехать с питомцем на шоу в другое время.Фото: СОЦСЕТИ

А потом раздался звонок - редактор передачи «Видели видео?» стала зазывать Илью с котом на съемки. Обещали лучшие условия. Как стало известно, для питомца и его владельца организаторы шоу выкупили целое купе в поезде! Лишь бы хвостатый герой добрался до телестудии. Однако в итоге в дело вмешалась новая ведущая «Первого канала» Ксения Собчак.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="400" height="228" src="https://www.nnov.kp.ru/video/embed/756462" frameborder="0"></iframe> Нижегородский кот Рыжий стал звездой TikTok.Видео: Илья Приходько

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Обещают лучшие условия!»: Первый канал выкупит целое купе для нижегородского кота, ставшего звездой TikTok

Рыжего пушистика пригласили на съемки популярной телепередачи (подробности)

«Миллион просмотров за три дня»: Нижегородский кот Рыжий стал звездой TikTok

Славе пушистого красавца может позавидовать любой блогер (подробности)