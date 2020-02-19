2020-02-19T12:15:15+03:00
Дом. Семья

«Дорогу Ксении Анатольевне!»: Собчак подвинула нижегородского кота с «Первого канала»

Питомца, ставшего звездой TikTok, хотели снять в популярной телепередаче [фото, видео]
Анастасия НАЗАРОВА
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Известная телеведущая заняла студию, в которой должны были проходить съемки с Рыжим.Известная телеведущая заняла студию, в которой должны были проходить съемки с Рыжим.Фото: СОЦСЕТИ
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У нижегородского кота по кличке Рыжий были все шансы стать не только звездой соцсети TikTok, но и прославиться на центральном телевидении. Однако что-то пошло не так. Накануне съемок хозяину пушистика позвонили с «Первого канала» и сообщили, что поездка в столицу откладывается.

Когда узнал, что съемки отменились из-за Ксении Собчак. Фото: СОЦСЕТИ

Когда узнал, что съемки отменились из-за Ксении Собчак.Фото: СОЦСЕТИ

- Съемки с Рыжим отменили из-за Собчак. Она заняла студию, - написал Илья Приходько в «Фейсбуке». - Сообщили о переносе съемок «Видели видео?» на другую дату. Извинялись, хотя билеты уже купили. У нас, правда, в новую дату не получается. Надежды на появление в кадре не оставляем. Дорогу Ксении Анатольевне!

А между тем рыжий малыш был, что называется, на чемоданах. Хозяин паковал кошачий лоток в дорожную сумку и уже намыл переноску.

Организаторы шоу "Видели видео?" выкупили целое купе для Рыжего и его хозяина. Фото: СОЦСЕТИ

Организаторы шоу "Видели видео?" выкупили целое купе для Рыжего и его хозяина.Фото: СОЦСЕТИ

Напомним, что всенародная слава обрушилась на Рыжего из Нижнего Новгорода после того, как его хозяин выложил в соцсети TikTok ролик со своим любимчиком. За три дня коротенькое десятисекундное видео набрало миллионы просмотров.

Хозяин не уверен, что сможет приехать с питомцем на шоу в другое время. Фото: СОЦСЕТИ

Хозяин не уверен, что сможет приехать с питомцем на шоу в другое время.Фото: СОЦСЕТИ

А потом раздался звонок - редактор передачи «Видели видео?» стала зазывать Илью с котом на съемки. Обещали лучшие условия. Как стало известно, для питомца и его владельца организаторы шоу выкупили целое купе в поезде! Лишь бы хвостатый герой добрался до телестудии. Однако в итоге в дело вмешалась новая ведущая «Первого канала» Ксения Собчак.

Нижегородский кот Рыжий стал звездой TikTok.Видео: Илья Приходько

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ИСТОЧНИК KP.RU

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