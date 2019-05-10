2019-05-10T11:53:26+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Во всех районах области жители приняли активное участие в праздновании Дня Победы»

В одних только колоннах «Бессмертного полка» прошли около 200 тысяч жителей
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Во всех районах области жители приняли активное участие в праздновании Дня Победы. ФОТО: Александр ВоложанинВо всех районах области жители приняли активное участие в праздновании Дня Победы. ФОТО: Александр Воложанин
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По всей Нижегородской области жители приняли самое активное участие в праздновании Дня Победы. Только в колоннах «Бессмертного полка» в области прошли около 200 тысяч жителей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Около 690 тысяч человек стали участниками праздничных мероприятий. ФОТО: Александр Воложанин

Около 690 тысяч человек стали участниками праздничных мероприятий. ФОТО: Александр Воложанин

- Во всех 52 районах Нижегородской области прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы. И во всех из них нижегородцы приняли самое активное участие, - отметил глава региона. - В общей сложности около 200 тысяч человек по всему региону пронесли портреты героев своей семьи в колоннах «Бессмертного полка». В Нижнем Новгороде участниками такого шествия стали около 35 тысяч человек. Уверен, что праздник в следующем, юбилейном году будет ещё ярче и насыщенней!

Завершился праздник концертом Леонида Агутина и салютом. ФОТО: Александр Воложанин.

Завершился праздник концертом Леонида Агутина и салютом. ФОТО: Александр Воложанин.

По последним данным, всего в праздновании Дня Победы в Нижегородской области приняли участие 690 тысяч человек. При этом по традиции самые масштабные мероприятия прошли в Нижнем Новгороде. Самым долгожданным событием стал концерт Леонида Агутина на площади Минина и Пожарского, а завершились праздничные мероприятия салютом и 3D-маппинг шоу, посвященное подвигу нижегородцев.

КСТАТИ

На фронтах за время войны сражались около 800 тысяч жителей Горьковской области. Почти половина из них не вернулись домой. Кроме того, Нижний Новгород сделал огромный вклад в производство вооружения. Именно в нашем городе для нужд фронта был создан каждый второй автомобиль, каждый третий танк и каждая четвертая артиллерийская установка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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