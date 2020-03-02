2020-03-02T12:31:42+03:00
Общество

Нижегородцев приглашают спеть любимые песни о войне на главной сцене города

Народный концерт состоится в День Победы у Кремля
Елена ЛАЗАРЕВА
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Любители поднимутся на сцену вместе с профессионалами. ФОТО: группа проекта в соцсети "ВКонтакте"Любители поднимутся на сцену вместе с профессионалами. ФОТО: группа проекта в соцсети "ВКонтакте"
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9 Мая 2020 года на площади Минина и Пожарского в Нижнем Новгороде состоится народный концерт «Военные песни у Кремля». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Первый концерт состоялся в прошлом году и вызвал большой интерес у нижегородцев. Концерт, который пройдет в год юбилея Победы, обещает быть еще более зрелищным и масштабным. Сейчас в социальной сети «ВКонтакте» идет голосование по выбору песен, которые будут исполнены профессиональными и непрофессиональными певцами в День Победы. Проголосовать за любимую песню может любой пользователь соцсети.

Тем, кто хочет лично исполнить песню на празднике, необходимо заполнить анкету и опубликовать видео со своим исполнением. Срок подачи заявок – до 20 марта. Принимаются непрофессиональные видеозаписи, прислать ролик можно на электронную почту 9may@pravda-nn.ru

Организаторы помогут с подготовкой костюмов, общей режиссурой и созданием ролика. Любители смогут подняться на сцену вместе с профессионалами на главную сцену Нижнего Новгорода у стен Кремля.

Большой, яркий и трогательный праздник «Военные песни у Кремля» - проект, который объединил прошлое и будущее России. Организаторы сообщают, что праздник планируется сделать ежегодным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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