Испытано на себе: Как корреспондент «Комсомольской правды» нарушила самоизоляцию и отправилась гулять по городу

Мелкими перебежками или быстрым шагом?

К этому испытанию я готовила себя несколько дней. Не то что бы делала маникюр или закрашивала седину. Просто после четырех недель домашнего заточения к выходу в люди относишься с опаской, тем более что пандемию никто не отменял. Конечно, вылазки из квартиры в течение месяца были - то продукты кончились, то лекарства. Но магазин и аптека в шаговой доступности, так что не в счет.

На получение QR-кода требуется буквально пару минут.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Про QR-код, без которого нынче лучше не выходить из дома, я вспомнила уже на пороге. Быстренько вбила в поисковой строке смартфона сайт Карта жителя Нижегородской области, внесла личные данные, выбрала причину выхода в свет и, получив QR-код, отправилась на встречу приключениям. Цель была - попасться на глаза полицейским, чтобы те тормознули меня и потребовали показать документы.

Около подъезда висит памятка: как оформить QR-код, чтобы выйти из дома.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Выйдя на залитую солнцем улицу, первом делом осмотрелась: сколько поблизости людей и все ли они в масках? Насчитала не менее десяти - в основном родители с детьми, не способными усидеть на месте.

- А как передвигаться-то: мелкими перебежками или уверенным быстрым шагом? - подумала я и… припустила.

Один, второй, третий. Пешеход за пешеходом попадался мне на пути, но каждый старался пройти мимо на безопасном от меня расстоянии. Невольно тоже стала соблюдать предписанную дистанцию - не менее 1,5 метра.

Автобусы заметно опустели.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Страшно бесстрашные

Маршрут в центр Нижнего пролегал через улицу Горького и площадь Свободы. Кое-где приходилось останавливаться, чтобы сделать несколько снимков или просто перевести дух (на улице почти лето, а я зачем-то надела утепленный плащ).

- Слышь, ты куда идешь? - послышалось откуда-то сзади.

Вопрос прозвучал резко, с вызовом. «Ну, все, - подумала. - Попалась. Будут бить!» Но затем последовал девичий хохот. Оказалось, влюбленные прикалывались друг над другом, а на меня им было плевать. В тот момент я как раз дошла до Кулибинского парка, который, по идее, как и остальные парки Нижнего Новгорода, должен быть закрыт на время пандемии коронавируса. Однако никакой самоизоляцией там и не пахнет: молодые мамочки с младенцами, родители с шумной детворой, собаководы, выгуливающие питомцев (выгул, кстати, не запрещен). Были среди гуляющих и пожилые люди, которым сейчас разрешено гулять разве что на балконе. Для полноты картины не хватало лишь полицейских, разгоняющих «самоизолировавшихся».

Непривычно пустая остановка на площади Свободы.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

- Пойду на Минина. Там уж точно должны быть патрули! - решила я, прибавив шаг.

И, действительно, стоило мне доковылять до центральной площади (привыкшие к домашним тапочкам ноги были стерты в кровь), как показалась машина ППС. Но вполне ожидаемо она промчала мимо. Шел второй час вынужденного променада и все без толку: ни тебе проверок, ни косых взглядов. Обычный весенний день.

В такую погоду сидеть дома, конечно, неохота. Но надо.Фото: Анастасия НАЗАРОВА

Чувство неловкости

- Простите, вы вот с собачкой гуляете. Наверное, местная. А давно вам на глаза попадались полицейские? - тормознула я женщину на Большой Покровской улице.

- Встречала, но не сегодня. Дня четыре назад это было, - с опаской ответила незнакомка и продолжила свой путь.

Не сказать, что пешеходная Покровка была многолюдной в эту пятницу. В сравнении с «докоронавирусными» буднями, улица вымерла. И все же люди, а то и целые толпы встречались, хотя, казалось бы, все должны сидеть «по норкам».

Местные жители видели полицейских на Покровке дня четыре назад.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

- Да не будет никто никого проверять! Им самим стыдно спрашивать людей, а есть ли у них QR-коды, - рассказала «Комсомолке» Анна Миронова, которая наткнулась на патрульных сразу, как только ввели новую систему контроля граждан. - Честно говоря, по моим ощущениям, полицейские сами не до конца понимают, что от них требуется. Ходят, улыбаются. У нас вот не было никаких кодов, так нам объяснили, как их получить. Напоследок еще добавили, чтоб маску не забывали надевать.

В общем, как и заверял глава региона, жесткие меры - на крайний случай. Пока власти уповают на сознательность граждан, которая, как видно, хромает. Один плюс от моей прогулки - косточки немного размялись.

Патрульные помогают жителям получить QR-код и напоминают, что нужно носить маску!Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

КОНКРЕТНО

Со 2 апреля в Нижегородской области заработал новый механизм контроля за населением - QR-коды для идентификации жителей областного центра в период самоизоляции. В его основе - уникальный способ подтверждения личности на цифровом портале «Карта жителя Нижегородской области». За несколько минут человек может составить расписание следующего дня, направив все необходимые заявки. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ответил на некоторые вопросы жителей, касающиеся нового механизма контроля.

Какие будут санкции, если человек не покажет сотруднику полиции экран телефона?

- Если обоснуете, что не нарушаете самоизоляцию другим способом, то никаких. Да и вообще будем наказывать только злостных нарушителей.

На основании чего контролируются перемещения, если не введен режим ЧС?

- На основании режима повышенной готовности. В целях безопасности. Я бы сказал, в целях спасения людей.

Что делать, если живешь не по прописке?

- Все нормально. Как раз для этого и приложение. Запишите реальный адрес, где живете, и нет проблем.

КСТАТИ

Нижегородцы стали жаловаться глава региона на земляков, которые нарушают режим самоизоляции. В ответ чиновник дал ужасающую статистику, которая, по его мнению, должна привести нарушителей в чувства.

- В комментариях рассказывают, что многие нижегородцы вышли на улицу и во дворы, в том числе дети, мамочки и пожилые нижегородцы. Хотя открылись не детские площади, а заводы. По вирусу все плохо. Он распространяется. Уже 125 на подозрении. Причем, пока все зараженные заразились еще до того, как начали работать предприятия, - заявил Глеб Никитин.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Нижегородской области, численность пеших полицейских патрулей увеличена вдвое. Полицейские беседуют с людьми на улице, напоминая о том, что с 13 марта 2020 года на территории региона введен режим повышенной готовности для предупреждения распространения коронавируса. А с 30 марта рекомендовано оставаться дома и выходить лишь для того, чтобы выкинуть мусор, погулять с питомцем, а также купить продукты и лекарства.

- Одна из задач полиции сейчас - контроль над соблюдением режима обязательной изоляции в домашних условиях теми, кто недавно прибыл из зарубежных поездок и обязаны соблюдать 14-дневный карантин, - рассказали в ведомстве. - Этих граждан мы проверяем ежедневно. Нарушители привлекаются к ответственности.

До всех нижегородцев правоохранители доводят основные правила, которых следует придерживаться:

- без особой необходимости не выходить из дома;

- соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров;

- воздержаться от посещения парков, детских площадок и других мест массового пребывания граждан;

- принять меры, чтобы несовершеннолетние и пожилые родственники также соблюдали рекомендованные ограничения.

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