2020-04-08T14:45:30+03:00
Общество

«Вместе преодолеем все трудности!»: Нижегородцы записали песню в поддержку людей на самоизоляции

Музыкальный клип, снятый хором Университета Лобачевского, опубликован в соцсетях [видео]
Анна МИГАЛОВА
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Фото: http://www.unn.ru/Фото: http://www.unn.ru/
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Жители по-разному переживают самоизоляцию, которую необходимо соблюдать в Нижнем Новгороде с 30 марта 2020 года. Но ясно одно - всем необходимы положительные эмоции. Именно поэтому хор Университета Лобачевского решил сделать землякам приятно и записал песню для поднятия настроения.

- Друзья, сегодня очень важно поддерживать друг друга и сохранять оптимизм. Мы не остаемся в стороне и делимся тем, что воодушевляет нас: добротой, музыкой и дружбой. Надеемся, это видео поднимет ваше настроение и поможет ощутить нашу поддержку. Берегите друг друга. Только вместе мы преодолеем все трудности, - говорится в группе коллектива в соцсети «ВКонтакте».

Ребята думали, что бы такого исполнить для нижегородцев, и в итоге остановились на знаменитой советской песне «Замыкая круг». Каждый участник коллектива записал коротенькое видео, исполнив несколько строчек из шлягера. Так получился четырехминутный музыкальный клип, который, к слову, общественность уже оценила.

- Как приятно услышать столько разных и своеобразных голосов. Мне кажется, это здорово, - написал Александр Баранов в паблике «Типичный Нижний Новгород».

- Очень красиво! Только с позитивом сможем прожить этот период, - добавил Ефим Рябов.

- Молодцы. Спасибо ребята, - поблагодарила Наталия Хорошко.

СПРАВКА «КП»

Советскую песню «Замыкая круг» написали Крис Кельми (музыка) и Маргарита Пушкина (слова). В 1987 году шлягер был записан «хором» известных советских музыкантов, на песню был снят клип. Вообще существует четыре юбилейных исполнения этой песни - в 1997 году, 2007 году, в 2012 году и в 2017 году. Кроме того, «Замыкая круг» исполнили участники шоу «Народный артист» десять лет назад и шоу «Голос» шесть лет назад.

Хор Университета Лобачевского спел песню Замыкая круг в поддержку людей на самоизоляции.Видео: https://vk.com/nnsuchoir

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ИСТОЧНИК KP.RU

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