2020-03-06T11:43:48+03:00
Общество

Хор Университета Лобачевского попал в престижный мировой рейтинг

Всемирная организация Interkultur обновила топ-100 лучших хоров мира
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: http://www.unn.ru/Фото: http://www.unn.ru/
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Хор Университета Лобачевского оказался на 89 строчке топ-100 лучших хоров мира по версии организации Interkultur, сообщается на сайте вуза.

По словам худрука коллектива Ларисы Ерыкаловой, представлять приволжскую столицу в числе лучших хоров мира наравне с профессиональными учебными коллективами России - большая гордость.

- Артисты нашего хора - студенты классического вуза, для которых музыка стала любимым занятием. Такой высокий результат - результат большого труда всей нашей команды и поддержки руководства университета, - добавила художественный руководитель.

Хор Университета Лобачевского исполнил гимн России на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Фото: http://www.unn.ru/

Хор Университета Лобачевского исполнил гимн России на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Фото: http://www.unn.ru/

Кстати, в мировой рейтинг попали 12 студенческих и детских хоровых коллективов страны. Вместе с хором Университета Лобачевского в рейтинге представлены два коллектива РАМ имени Гнесиных, хор Академии хорового искусства имени В. С. Попова, Молодежная капелла «Гармония» имени Рогановой и Академический хор УРФУ.

Напомним, 1 сентября 2019 года на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге происходило невероятное действо. Более восьми тысяч музыкантов и свыше 20 тысяч певцов собрались там для того, чтобы исполнить гимн России. К общенациональной акции, посвященной юбилею одного из основных геральдических символов страны, присоединился хор Университета Лобачевского.

- Концентрация музыкантов на квадратный метр зашкаливала. Когда начали петь гимн, звуковая волна, можно сказать, проходила сквозь тебя. Настолько она была мощная! - рассказала «Комсомольской правде» хористка Ксения Новикова.

Та акция стала самым массовым живым исполнением гимна России в истории. Уникальный состав оркестра вошел в Книгу рекордов Гиннеса в категории «Самый большой оркестр».

ИСТОЧНИК KP.RU

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