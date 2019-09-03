Нижегородцы исполнили гимн России в составе сводного 20-тысячного хора на «Газпром Арене»

Невероятное действо происходило на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 1 сентября. Более восьми тысяч музыкантов и свыше 20 тысяч певцов собрались там для того, чтобы исполнить гимн России. К общенациональной акции, посвященной юбилею одного из основных геральдических символов страны, присоединился хор Университета Лобачевского из Нижнего Новгорода.

Акция "День гимна" на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге.Участие в массовом исполнении гимна приняли певцы из Нижнего Новгорода.

По словам участников, масштаб акции был впечатляющим. Только представьте: огромный стадион, куда все прибывали и прибывали новые лица.

- Концентрация музыкантов на квадратный метр зашкаливала. Когда начали петь гимн, звуковая волна, можно сказать, проходила сквозь тебя. Настолько она была мощная! - рассказала «Комсомольской правде» хористка Ксения Новикова.

zenit_spb Мировой рекорд установили 8 тысяч музыкантов и 20 тысяч певцов

В состав многонационального хора, который заполнил все трибуны стадиона, вошли как профессиональные исполнители, так и молодежные, общественные организации, волонтеры и футбольные фанаты. Для грандиозного исполнения гимна участники приехали из 85 регионов страны. Музыкальная подготовка к акции проводилась под руководством Народного артиста России Павла Овсянникова.

Фото: пресс-служба ННГУ им. Лобачевского.

- Мы приехали на площадку утром. Репетиций было много, но больше не вокальных, а направленных на сценическое движение, - поделилась собеседница «Комсомолки». - У каждого участника под сиденьем находился собственный маленький флаг одного из цветов российского триколора. Волонтеры учили нас различным движениям, благодаря которым на трибуне образовывался один большой двигающийся флаг России.

Отметим, что акция на «Газпром Арене» стала самым массовым живым исполнением гимна России в истории. Уникальный состав оркестра вошел в Книгу рекордов Гиннеса в категории «Самый большой оркестр».

Фото: пресс-служба ННГУ им. Лобачевского.

КСТАТИ

Народный коллектив России «Академический хор ННГУ им. Н. И. Лобачевского» объявил новый набор. Прослушивания пройдут 10 и 11 сентября в 18.00 в Актовом зале по адресу Большая Покровская улица, 37.