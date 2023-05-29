Домашний стаффорд насмерть загрыз воспитателя детсада в Богородске

Женщина работала воспитателем в детском саду. Фото: "Богородск 24".

Домашняя собака загрызла воспитателя детского сада в Богородске, сообщает «Богородск 24». Трагический случай произошел днем 28 мая. Женщина пошла кормить своего пса породы стаффордширский терьер. Неожиданно собака вцепилась в шею своей хозяйки.

- На помощь Ольге прибежал её муж, который смог нейтрализовать собаку выстрелом из ружья. Однако, спасти жену ему не удалось. По факту трагической гибели богородчанки проводится проверка, - говорится в сообщении.

Известно, что погибшая богородчанка работала воспитателем в детском саду №5, а ее муж работает фельдшером в центральной районной больнице. У погибшей остались двое маленьких детей.

С целью подтвердить полученную информацию и выяснить обстоятельства случившегося, «КП-Нижний Новгород» отправила запросы в профильные ведомства. К настоящему моменту ответ не получен. Следите за новостями!