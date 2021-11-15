Ласка-воришка, утащившая улов нижегородского рыбака, попала на видео

Удивительная история приключилась днем 14 ноября. Фото: скрин из видео. Источник: Михаил Статуев.

Удивительная история приключилась с нижегородским рыбаком в минувшее воскресенье – к добыче рыбы из реки Тёша в Арзамасском районе присоединился пушистый зверёк. Смелую ласку засняли на видео и угостили уловом.

Дело произошло недалеко от села Большое Туманово. Зверька, похожего на норку, заприметили ещё издалека, когда он поднырнул под берег и зашуршал оттуда. Вероятно, пушистик захотел угоститься вкусной рыбой, которую наловил мужчина и стал по чуть-чуть выглядывать из-за небольших сугробов. Заприметив это, рыбак достал камеру и стал снимать.

Зверька, похожего на норку, заприметили ещё издалека. Фото: скрин из видео. Источник: Михаил Статуев.

- Она так на меня смотрела, как будто бы выпрашивая чего-то, вот тогда я поделился с ней рыбкой. Не сразу она решилась её взять, но видно голод превзошёл страх или просто поняла, что человек сидит добрый и не тронет её! - рассказал «КП-Нижний Новгород» рыбак Михаил Статуев.

Забирала ласка подброшенную ей рыбку аккуратно, сначала высовывалась из-за сугроба, окидывая взглядом рыбака, а затем осторожно шаг за шагом продвигалась вперёд. Зверёк несколько раз метнулся туда-сюда, прежде чем ухватиться за вкусную рыбу и утащить восвояси.

- Потом только доносился хруст съедаемой добычи. Когда ласка насытилась, то она оббежала меня и пошла по своим делам! – отметил рыбак Михаил Статуев. - Вот ради таких кадров и хожу на природу!

Напомним, ранее мы рассказывали, что нижегородцы обеспокоились состоянием лебедей в Сормовском парке, так как на улице стало холодно и снежно, а птицы продолжали сидеть на одном из прудов, как будто про них забыли. Руководство парка уже переместило птиц в теплый вольер, где они проведут зиму, а также объяснило, почему они в холодную погоду оставались на водоеме.

Похожий случай роизошел недавно в Дальнеконстантиновском районе, так как интернет-пользователей обеспокоила судьба травмированного лебедя. Так же, как и в этот раз, люди посчитали, что птица может замерзнуть и погибнуть, однако хозяин пообещал самостоятельно отловить лебедя и переместить его на зиму в теплый вольер.

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