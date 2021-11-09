«Один улетел, а второй не смог из-за травмы»: Для одинокого лебедя, брошенного на холодном пруду, подыскали теплый вольер под Нижним Новгородом

Лебедя видели недалеко от села Суроватиха. Фото: скриншот из видео. Источник: Министерство лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона

Нижегородских интернет-пользователей обеспокоила судьба одинокого лебедя, которого на днях заметили на пруду в Дальнеконстантиновском районе. Несмотря на приближающиеся холода, птица по какой-то причине не улетела в теплые края, а осталась зимовать здесь. Местные жители в социальных сетях рассказали, что лебедь брошен и, вполне вероятно, ранен.

- Этот лебедь жил у одного предпринимателя. Их была пара, весной они жили на пруду, а зимой в вольере. В этом году их хозяин хотел, чтобы птицы улетели в дикую природу: один мигрировал, а второй не смог из-за травмы, - рассказали взволнованные очевидцы.

Что делать с птицей, люди не знали, а ведь совсем скоро придут заморозки, и будет очень жалко, если птица погибнет. Волнения добавлял и тот факт, что на территории Нижегородской области обитают всего два вида лебедей - лебедь-кликун и лебедь-шипун, и оба они занесены в красную книгу.

Единодушно интернет-пользователи решили, что птицу необходимо спасать, и стали узнавать, куда можно пристроить бедного лебедя. Кто-то предлагал оставить пернатого на зимовку в курятнике, кто-то - отвезти лебедя в зоопарк «Лимпопо» в Нижнем Новгороде.

- Выделите место у себя в вольере, а как уж доставить птицу к вам, разберемся, если для вас это проблема, - обратился к представителям зоопарка нижегородец Роман Мезенцев.

- Мы в ответе за тех, кого приручили! – добавила местная жительница Екатерина Кирилина.

О случившемся довольно скоро узнали и специалисты регионального минлесхоза. Утром 8 ноября они незамедлительно отправились на помощь к одинокому лебедю, которого люди в последний раз видели в реке Сетчуга недалеко от села Суроватиха.

Специалисты обследовали местность, нашли птицу и проверили её. Оказалось, что это лебедь-шипун, и сейчас с ним всё в порядке, хотя когда-то он всё-таки получал травму, из-за которой теперь немного прихрамывает и плывёт неровно, гребя одной лапкой.

- Лебедь ручной, подпускает совсем близко, так как живет то ли 15, то ли 17 лет у хозяина, - рассказала «КП-Нижний Новгород» пресс-секретарь министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира региона Ольга Овсова. – Мы связались с хозяином, он знает, что птица на этом озере, и отловит её самостоятельно с наступлением холодов, чтобы лебедь с комфортом перезимовал в вольере.

Пока что проживание лебедя в естественной среде допустимо, здесь важно лишь забрать пернатого, когда водоём начнёт покрываться первой корочкой льда. Так птицу будет проще отловить, хотя и с этим особых проблем не должно возникнуть, ведь он легко подпускает к себе людей.

- Хозяин от птицы не отказывается и собирается забрать в середине ноября, - уточнила в разговоре с «Комсомольской правдой» в Нижнем Новгороде» Ольга Овсова. – Если же он все-таки не заберет лебедя, и тому будет угрожать опасность, мы, естественно, заберем его и будем искать ему новый дом.

В настоящее время ситуация находится под контролем сотрудников минлесхоза, за ситуацией на месте также следят местные жители.

- Будем принимать экстренные меры, если хозяин не одумается, но пока у животного всё хорошо, - подытожили в министерстве.

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