«Спасаем птиц от желающих их спасти»: В Сормовском парке рассказали, почему лебеди остались в зиму на морозе

Лебеди в Сормовском парке. Фото взято из сообщества «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|» во ВКонтакте.

Прогуливающиеся в Сормовском парке нижегородцы на днях не на шутку перепугались – и все из-за пары лебедей. На улице уже ноябрь, выпал снег, дело близится к зиме, а птицы продолжают сидеть на одном из парковых прудов, как будто про них забыли.

- Гуляли в Сормовском парке, там лебеди замерзают. На улице - 4 мороза. Озеро замерзло, плавают на маленьком пятачке. Руководство парка вы вообще люди? – поинтересовался анонимный пользователь в сообществе «Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|».

Все это вызвало нешуточный резонанс в социальных сетях. Нижегородцы наперебой принялись выдвигать предположения, как лебеди там очутились в мороз.

- А почему они не улетают туда, где потеплее? Им что подрезали крылья? Ведь это перелетные птицы, - задается вопросом Ксения Епишина.

- И уток всех загубили, и их не видно, – вторит ей Дарья Мелузова.

- Так напишите в администрацию. Чего вы тут ноете? - предложил нижегородец Александр Малов.

К счастью, как оказалось, о лебедях никто не забывал и без крыши над головой этой зимой они не останутся. Выяснилось, что птицы принадлежат Сормовскму парку. Сейчас там живет два лебедя-шипуна и два черных лебедя. Двое других лебедей уже давно находятся в вольере. Как уточнили в администрации парка, лебедь – это птица достаточно конфликтная. Могут возникать споры за территорию. Этим летом была засушливая погода и искусственный водоем, где они находились, сильно обмелел, поэтому птиц вынужденно пришлось разделить. Их здоровью ничто не угрожает, что регулярно подтверждают ветеринары зоопарка «Мадагаскар», которые не прекращают наблюдение за ними и своевременно проводят осмотры.

- Птицы улетают зимой в теплые страны потому, что земля замерзает, и у них нет кормовой базы. Здесь их кормят, охраняют, защищают и при необходимости лечат. Когда у нас озеро льдом сковывается, они сами встают и уходят в теплый вольер, где у них бассейн с подогревом, корма, сено и все необходимое, - рассказал генеральный директор Сормовского парка Владимир Планкин.

По его словам, вход в теплый вольер всегда открыт, а кормовая база у птиц здесь не хуже, чем рацион у некоторых людей, поэтому они и не улетают. Крылья у них не подрезаны. Местные лебеди крепкие, упитанные . Их состояние не вызывает опасений. И все же 11 ноября их переместили в теплый вольер, где они проведут зиму.

- Их пришлось заставить уйти в вольер, потому что сами они не хотели уходить. Мы видим ситуацию, и хотим обезопасить птиц от желающих их «спасти». Как они себе это представляют? Будут бегать с сетками и ловить? Для птиц это стресс! Люди, которые не разбираются в орнитологии, только хуже могут сделать своей заботой, - заметил собеседник. - Если они откроют ссылку на содержание лебедей, то увидят, что птица спокойно переживает температуру до -15, а здоровому и крепкому лебедю при температуре до -40 ничего не угрожает. Лебяжий пух очень теплый, поэтому если водоем не замерзнет, птицы могут провести на нем всю зиму.

В следующем году руководство парка планирует докупить еще пять птиц. Так что лебедям будет повеселее. Да и нижегородцам будет за кем понаблюдать.

Напомним, аналогичный случай произошел недавно в Дальнеконстантиновском районе. Интернет-пользователей обеспокоила судьба травмированного лебедя, который остался один на водоеме. Так же, как и в этот раз, люди посчитали, что птица может замерзнуть и погибнуть, однако хозяин пообещал самостоятельно отловить лебедя и переместить его на зиму в теплый вольер.

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