Нижегородская «училка» Татьяна Гартман стала блондинкой на шоу «Модный приговор»

Передачу с её участием зрители увидели в эфире Первого канала. Фото: скрин из шоу «Модный приговор».

Создатель YouTube-канала «Училка VS ТВ» Татьяна Гартман стала участницей выпуска программы «Модный приговор», посвященного Дню учителя. Передачу с её участием зрители увидели в эфире 4 октября на Первом канале.

Началась программа с представления героини и рассказа о её деятельности. Из короткого сюжетного ролика зритель узнал, что свою популярность Татьяна приобрела за счёт своего блога, в котором объявила «гуманитарную войну необразованным журналистам». В своих видео нижегородка уже успела разобрать ошибки в речи многих ведущих (Иван Ургант, Максим Галкин, Юрий Дудь, Андрей Малахов), не обошла стороной Татьяна Гартман и передачу «Модный приговор».

- Мы, как хорошие ученики, признаем свои ошибки и готовы исправиться. Настала ваша очередь принять ответный вызов. Готовы ли вы примерить на себя роль ученицы и исправить собственные ошибки? – поинтересовался ведущий программы Александр Васильев.

Первый образ, подобранный стилистами для Татьяны, сочетает в себе серьёзность делового стиля и некую непринужденность за счёт кожаной куртки зелёного цвета и удобных кроссовок. Также произошли и небольшие изменения во внешнем облике Татьяны Гартман, её покрасили в блондинку и подстригли под каре.

- Очень много в русском языке красивых слов, но ведь их ещё надо уметь использовать, согласитесь? Примерно про то же самое и мы здесь, понимаете? - поделилась своими впечатлениями от преображения ведущая Юлия Барановская. – Некрасивых женщин не бывает, но красоту нужно уметь использовать, также как и красивые слова русского языка.

Во второй раз Татьяна Гартман появилась на подиуме в голубом костюме и туфлях на невысоком каблуке, а сверху был надет бежевый тренч с яркими оранжевыми вставками.

- Я пока ещё не слилась с новым образом, который у меня появился но я уверена, что большинство моих подписчиков меня поддержат и скажут, что сейчас всё идеально: и содержание, и упаковка, - подчеркнула Татьяна Гартман.

Для финального выхода на подиум стилисты приберегли для Татьяны шикарное платье, сочетающее в себе два цвета, а также маленькую черную сумочку и туфельки, акцентом образа стали длинные висячие серёжки под серебро.

Кстати, это уже не первый дебют нижегородской «училки» на телевидении, ранее Татьяна была гостем «Вечернего Урганта» и снималась для шоу «Док-ток».

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!