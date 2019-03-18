Училка пошла по стране: Татьяна Гартман нашла ошибки у нижегородских телеведущих

Создатель YouTube-канала «Училка VS ТВ» Татьяна Гартман, отыскав ошибки практически у всех российских звезд, вернулась на родину – и занялась изучением речи нижегородских телеведущих. И, как оказалось, тут тоже нашлось немало ошибок.

- Свой сегодняшний выпуск я решила посвятить регионам и ближнему зарубежью. Начну, естественно, со своего родного Нижнего Новгорода. Давайте посмотрим отрывок программы «Вести-Приволжье», в котором ведущая Татьяна Локтева обсуждает новости медицины.

- Новый шанс в борьбе против онкологии появился благодаря исследованиям нижегородских ученых, - говорит телеведущая.

- Бороться против онкологии не нужно, ведь онкология – это область медицины, которая изучает опухоли и способы их лечения. А бороться нужно против онкологических заболеваний. Другой нижегородский ведущий Александр Зудин употребил несуществующее числительное:

- Буквально в нескольких стах метрах от первой трагедии еще одна глыба упала на девушку, - заявил телеведущий.

- «В нескольких стах» так лучше не выражаться. В русском языке есть числительное «сто». И у него только две формы – «сто» и «ста». И никаких «стах» не предусмотрено. В данном случае нужно было употребить существительное «сотнях». И еще во фразе «в нескольких стах метрах от первой трагедии» почему-то не нашлось места для слова «место». Правильнее было бы сказать «от места первой трагедии».

Впрочем, под раздачу попал не только Нижний Новгород, но и другие российские города.

- А теперь заглянем в другие регионы.К примеру, ведущая телекомпании «Кубань 24» Екатерина Шайдурова ошиблась в одном слове.

- Родители, конечно, «скурупулезно» подходят к выбору места отдыха своих детей, - заявила телеведущая.

- В русском языке нет слова «скурупулезно», зато есть слово «скрупулезно», - объяснила Татьяна Гартман. - Дело в том, что в древней Греции у аптекарей самой маленькой мерой веса был «скрупул». Именно с помощью него можно было добиться максимальной точности при изготовлении лекарственных препаратов. От этого самого «скрупула» и произошло слово «скрупулезно», что значит «тщательно, не упуская ни одной мелочи».