Нижегородская «училка» Татьяна Гартман в «Вечернем Урганте»: «Ваня, ну как же так?»

Нижегородская "училка" Татьяна Гартман нашла ошибки в речи Ивана Урганта. Фото: YouTube

Нижегородская «училка» Татьяна Гартман в программе «Вечерний Ургант» призналась, что разговаривает с телевизором. Об этом известный блогер рассказала ведущему Ивану Урганту в эфире передачи, которая вышла на Первом канале 27 октября.

«Я всегда замечаю ошибки, - рассказала она Ивану Урганту. - Я не могу их не замечать. Я разговариваю с телевизором, я поправляю его… Вас в нем. Извините, но я на «ты» Вас называю дома. Я говорю «Ваня, ну как же так?» и пытаюсь объяснить, но понимаю, что дома телевизору не объяснишь».

«Училка» также разобрала ошибки Ивана Урганта, которые он допускает в эфире своих программ. В частности, это касается ударений в некоторых словах.

- Вы говорите «мусоропрОвод» вместо того, чтобы говорить «мусоропровОд», - поправила ведущего Татьяна Гартман. – Также правильно говорить «баловАлся», «бутикИ».

Татьяна Гартман – известный в рунете блогер, ведущая канала «Училка против ТВ», которая объявила «гуманитарную войну необразованным журналистам». Под «раздачу» уже попали ведущие Максим Галкин, Юрий Дудь, Андрей Малахов, Елена Малышева и другие телезнаменитости. Сейчас Татьяна преподает русский язык и журналистику в системе дополнительного образования.

- Как ваши ученики отреагировали на то, что Вы стали поправлять ведущих? - поинтересовался Иван Ургант.

- Они очень обрадовались, стали тоже искать ошибки и показывать мне. Они мне нарисовали аватарку, посоветовали подключить монетизацию – я не знала, что это такое.

На вопрос, не обидно ли, что ее называют «училкой» и не считается ли это слово ошибкой, Татьяна Гартман ответила: «Учительница» - это слишком длинно. А «училка» в школе – это не обидное слово. «Домашка», «математичка», «училка». Это не считается ошибкой, это просто другой стиль речи – просторечие. Оно не входит в литературную норму, но допускается в другом стиле».

В конце программы Татьяна Гартман подарила Ивану Урганту две свои книги - «Речь как меч» и «Слово не воробей».