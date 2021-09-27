Нижегородка, бросившая малыша в коляске на Автозаводе, уже привлекалась за неисполнение родительских обязанностей

Личность матери ребенка установили, теперь ей грозит до одного года тюрьмы. Фото: Нижний Новгород |БЕЗ ЦЕНЗУРЫ|

Очередной случай недобросовестного отношения к ребёнку произошёл в Нижнем Новгороде накануне – недалеко от магазина на улице Мончегорская нерадивая мать бросила восьмимесячного малыша в коляске. О случившемся рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Ребёнка, находящегося без присмотра, обнаружила местная жительница. Какое-то время женщина постояла с детской коляской, ожидая возвращения матери или отца малыша, но когда ни через 5, ни через 10 минут никто не объявился, набрала в службу «102».

В конечном счёте, ребёнка доставили в больницу, а полицейские приступили к поиску родителей и оперативно установили личность матери ребенка.

- В настоящее время принимаются меры к ее задержанию, - рассказали в правоохранительных органах. - Ранее женщина уже привлекалась к ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребёнка.

Против безответственной матери возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности», теперь ей грозит до одного года тюрьмы.

Ранее свою проверку по этому делу начали и в местной прокуратуре.

– Проведение проверки поручили прокурору Автозаводского района: ему предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, – добавили в ведомстве. – При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.

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