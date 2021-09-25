В Нижнем Новгороде прохожие нашли брошенную коляску с младенцем. Случайный прохожий обнаружил восьмимесячного ребенка в лесу Автозаводского района и отнес его в полицию. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

Так, происшествие произошло по адресу: улица Мончегорская город Нижний Новгород.

- По поступающим запросам по факту обнаружения гражданами коляски 8-месячным ребенком в Автозаводском районе областного центра, сообщаем, что сообщение в полицию поступило около 16.30 24.09.2021. Сразу же после получения сообщения полицейские прибыли на место происшествия, - прокомментировали в ГУ МВД России по Нижегородской области.

Сейчас ребёнок находится больнице. По предварительной информации, его здоровью ничего не угрожает.

В ближайшее время прокуратура выяснит причины и обстоятельства произошедшего. Сейчас проводят проверочные мероприятия, личности родителей устанавливаются.

По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение.