Нижегородская прокуратура начала проверку по факту брошенной коляски с ребёнком

Прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту обнаружения брошенной коляски с ребёнком, которую нашли ранее в Автозаводском районе областного центра. Сведения об этом размещены на официальном сайте ведомства.
По предварительной информации, коляску нашёл случайный прохожий в лесу. В коляске находился малыш, взрослых поблизости не было. В конечном счёте ребёнка доставили в больницу.
– Проведение проверки поручили прокурору Автозаводского района города Нижнего Новгорода: ему предстоит выяснить причины и обстоятельства произошедшего, а также дать оценку соблюдению законодательства о несовершеннолетних, – добавили в прокуратуре. – При наличии оснований будет рассмотрен вопрос о применении мер прокурорского реагирования.
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