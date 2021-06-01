Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 1 июня 2021 года: 350 тысяч нижегородцев уже сделали прививку от COVID-19 Фото: Мария ЛЕНЦ

По данным на 01:00 1 июня 2021 года, общее число зараженных коронавирусом в Нижегородской области составляет 118 109 человек. За минувшие сутки на территории региона было выявлено 141 новый случай заражения.

Число новых выздоровевших пациентов в Нижегородской области составило 81 человек. Напомним, что с начала пандемии COVID-19 побороли уже 112 624 жителя Нижегородской области.

К сожалению, число умерших выросло до 3 627 человек, ещё четырнадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 1 июня Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 759 человек) и на Бору (5 801 человек).

Напомним, что в настоящее время прививку от коронавируса в Нижегородской области сделали 350 тысяч человек.

- В регионе сохраняются высокие объемы вакцинации, но несколько снизились темпы. Наша задача - не просто сохранить набранные обороты, но и перейти к уверенному росту темпов вакцинации, - заявил министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

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