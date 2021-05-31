В 30 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 30 муниципалитетах.

Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 118 109 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 51 327 зараженных, а остальные 66 782 человека – распределены по районам и городским округам региона.

Кстати, статистика смертности в регионе значительно снизилась. Количество смертей достигло отметки 3 627 - за последние сутки умерло ещё четырнадцать нижегородцев.

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 759 человек) и на Бору (5 801 человек).

Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (121 человек) и Спасском районе (167 человек).

Данные по районам Нижнего Новгорода:

Автозаводский – 12 471

Ленинский – 7 805

Советский – 7 255

Московский – 5 486

Сормовский – 5 337

Канавинский – 5 331

Приокский – 3 943

Нижегородский – 3 699

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