В 30 районах Нижегородской области не найдено новых случаев заражения

По сообщению пресс-службы губернатора и правительства Нижегородской области, стало известно, что за минувшие сутки не было выявлено новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в 30 муниципалитетах.
Отметим, что общее число зараженных коронавирусной инфекцией в Нижегородской области составляет 118 109 человек. В частности, в самом Нижнем Новгороде проживают 51 327 зараженных, а остальные 66 782 человека – распределены по районам и городским округам региона.
Кстати, статистика смертности в регионе значительно снизилась. Количество смертей достигло отметки 3 627 - за последние сутки умерло ещё четырнадцать нижегородцев.
Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (9 759 человек) и на Бору (5 801 человек).
Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (121 человек) и Спасском районе (167 человек).
Данные по районам Нижнего Новгорода:
Автозаводский – 12 471
Ленинский – 7 805
Советский – 7 255
Московский – 5 486
Сормовский – 5 337
Канавинский – 5 331
Приокский – 3 943
Нижегородский – 3 699
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