Последствия урагана в Нижегородской области 15 мая 2021: сорванные крыши, поваленные деревья и обрывы электропередач

Появились фото последствий урагана в Нижегородской области 15 мая. Источник: Администрация Нижнего Новгорода.

Настоящий ураган обрушился в субботу днем, 15 мая, на Нижний Новгород и область. Больше всего от стихии пострадали Балахнинский, Выксунский, Сокольский, Городецкий, Чкаловский, Дивеевский, Борский и Ковернинский районы.

Местами по региону прошли грозы, ливни и град, но основным ненастьем для нижегородцев стал шквалистый ветер, который достигал 23 метров в секунду.

В Нижнем Новгород из-за стихии повалило 79 деревьев, произошло 3 обрыва линии электропередач и это привело отключению света в 33 многоквартирных домах Ленинского района и 1 028 частных домов в Автозаводском районе.

Электроснабжающие организации и дорожные службы оперативно приступили к борьбе с последствиями урагана.

- Уже к 6 часам утра были восстановлены линии электропередач, дороги освобождены от упавших деревьев. Работы в районах города продолжаются, - подчеркнул глава города Юрий Шалабаев.

Ситуация по области сейчас находится под тщательным контролем заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Краснова.

- Поступают данные о повреждениях жилого фонда. Необходимо постоянно быть на связи с МЧС и районами и при необходимости оказать помощь в устранении аварийных ситуаций, - ранее дал поручение глава региона Глеб Никитин.

Со вчерашнего вечера все социальные сети заполнили фотографии от горожан, на которых видно какой ущерб причинил ураган.

На улице Героя Усилова в Нижнем Новгороде ветер чуть не сорвал кровлю с жилого дома, однако повредил её и приподнял.

- Сегодня после ветра! А ведь говорят, что один раз уже срывало, вроде, упал на две машины, - делится местный житель.

Сорванная из-за ветра крыша. Источник: «Типичный Нижний Новгород»

А вот такую пугающую картину можно было увидеть на улице Краснодонцев, 9.

Дерево завалило машину. Источник: «Типичный Нижний Новгород»

Поваленное дерево перекрыло часть дороги. Источник: «Типичный Нижний Новгород»

Недалеко от стадиона «Нижний Новгород» ветер таскал по дороге забор.

- Из-за урагана на Мещере забор раскидало по проезжей части, - сообщает очевидец.

Забор на проезжей части. Источник: «Типичный Нижний Новгород»

На улице Большой Покровской ещё немного и обрушились бы строительные леса.

Стихия разбушевалась не на шутку. Фото: Владимир Архипов

Апокалиптичные кадры мы получаем и из посёлка Сокольское, вновь сорванные крыши и поваленные деревья.

Ситуация по области сейчас находится под тщательным контролем. Источник: «Типичный Нижний Новгород»

Последствия урагана оперативно устраняются. Источник: «Типичный Нижний Новгород»

В Богородске выпал град размером с перепелиное яйцо.

Град размером с перепелиное яйцо. Фото: Мария

Вчера в посёлке Ковернино на улицу было лучше не выходить, ветер сносил всё на своём пути.

В Выксе ветер поднял в воздух металлические пластины крыш.

Вот что творилось в Выксе. Фото: Маша Иванова

Первыми последствими шквалистого ветра делятся из Семеновского района. Там на Кировской трассе делевья упали прямо на дорогу, что привело к ДТП.

Фото и видео от жителя города Павлово - Кирилла Судаков действительно пугают и завораживают.

Деревья вырывало прямо с корнем. Источник: «Типичный Нижний Новгород»

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