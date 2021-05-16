Последствия урагана в Нижегородской области 15 мая 2021: сорванные крыши, поваленные деревья и обрывы электропередач

Появились фото последствий урагана в Нижегородской области 15 мая. Источник: Администрация Нижнего Новгорода.
Настоящий ураган обрушился в субботу днем, 15 мая, на Нижний Новгород и область. Больше всего от стихии пострадали Балахнинский, Выксунский, Сокольский, Городецкий, Чкаловский, Дивеевский, Борский и Ковернинский районы.
Местами по региону прошли грозы, ливни и град, но основным ненастьем для нижегородцев стал шквалистый ветер, который достигал 23 метров в секунду.
В Нижнем Новгород из-за стихии повалило 79 деревьев, произошло 3 обрыва линии электропередач и это привело отключению света в 33 многоквартирных домах Ленинского района и 1 028 частных домов в Автозаводском районе.
Электроснабжающие организации и дорожные службы оперативно приступили к борьбе с последствиями урагана.
- Уже к 6 часам утра были восстановлены линии электропередач, дороги освобождены от упавших деревьев. Работы в районах города продолжаются, - подчеркнул глава города Юрий Шалабаев.
Ситуация по области сейчас находится под тщательным контролем заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрия Краснова.
- Поступают данные о повреждениях жилого фонда. Необходимо постоянно быть на связи с МЧС и районами и при необходимости оказать помощь в устранении аварийных ситуаций, - ранее дал поручение глава региона Глеб Никитин.
Со вчерашнего вечера все социальные сети заполнили фотографии от горожан, на которых видно какой ущерб причинил ураган.
На улице Героя Усилова в Нижнем Новгороде ветер чуть не сорвал кровлю с жилого дома, однако повредил её и приподнял.
- Сегодня после ветра! А ведь говорят, что один раз уже срывало, вроде, упал на две машины, - делится местный житель.
Сорванная из-за ветра крыша. Источник: «Типичный Нижний Новгород»
А вот такую пугающую картину можно было увидеть на улице Краснодонцев, 9.
Дерево завалило машину. Источник: «Типичный Нижний Новгород»
Поваленное дерево перекрыло часть дороги. Источник: «Типичный Нижний Новгород»
Недалеко от стадиона «Нижний Новгород» ветер таскал по дороге забор.
- Из-за урагана на Мещере забор раскидало по проезжей части, - сообщает очевидец.
Забор на проезжей части. Источник: «Типичный Нижний Новгород»
На улице Большой Покровской ещё немного и обрушились бы строительные леса.
Стихия разбушевалась не на шутку. Фото: Владимир Архипов
Апокалиптичные кадры мы получаем и из посёлка Сокольское, вновь сорванные крыши и поваленные деревья.
Ситуация по области сейчас находится под тщательным контролем. Источник: «Типичный Нижний Новгород»
Последствия урагана оперативно устраняются. Источник: «Типичный Нижний Новгород»
В Богородске выпал град размером с перепелиное яйцо.
Град размером с перепелиное яйцо. Фото: Мария
Вчера в посёлке Ковернино на улицу было лучше не выходить, ветер сносил всё на своём пути.
В Выксе ветер поднял в воздух металлические пластины крыш.
Вот что творилось в Выксе. Фото: Маша Иванова
Первыми последствими шквалистого ветра делятся из Семеновского района. Там на Кировской трассе делевья упали прямо на дорогу, что привело к ДТП.
Фото и видео от жителя города Павлово - Кирилла Судаков действительно пугают и завораживают.
Деревья вырывало прямо с корнем. Источник: «Типичный Нижний Новгород»
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