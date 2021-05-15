Грозы, ливни и сильный ветер надвигаются на Нижегородскую область 15 мая

В ближайшие 1-3 часа в Нижнем Новгороде и области прогнозируются грозы. Неблагоприятное погодное явление будет сопровождаться ливнями, градом и отдельными порывами южного ветра до 18 метров в секунду. Об этом сообщили синоптики ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

Непогода сохранится не только сегодня вечером и ночью, а также и до конца следующего дня – 16 мая.

В связи с объявленным экстренным предупреждением, на территории Нижегородской области прогнозируется увеличение числа чрезвычайных ситуаций муниципального уровня, связанных с поражением объектов электроэнергетики, хранилищ ГСМ и других объектов, не оборудованных громоотводами. Также возможны нарушения в работе систем ЖКХ.

В этот период особенно внимательными стоит быть автомобилистам, так как есть риск увеличения количества ДТП. Кроме того, возможны локальные подтопления из-за неисправных ливневок. Вероятно затопления низин, дорог и низководных мостов, опор ЛЭП и сельхозугодий. Возникает угроза оползней, размыва насыпи ЖД и автодорог.

Напомним, что во время грозы не стоит прятаться под деревьями, лучше укрыться в ближайшем доме или магазине. Также следует держаться подальше от линий электропередач.

Если вы находитесь дома, то не стоит подходить к окнам и дверям, а ещё лучше отключить все бытовые и электроприборы. При отключении света лучше использовать электрически фонари и проявлять осторожность при обращении с открытым огнем.

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