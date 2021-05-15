Град размером с перепелиное яйцо выпал в Богородске 15 мая

Вот такой снимок нам прислали читатели. Фото: Мария

Мощный град обрушился на Богородск вечером 15 мая. Ледяные шарики на камеру мобильного телефона запечатлели местные жители, они и поделились с «Комсомолкой» своими фотоснимками.

Кстати, пару часов назад синоптики предупреждали, что местами по Нижегородской области может возникнуть не только град, но и ливни, грозы и порывистый ветер со скоростью от 13 до 18 метров в секунду.

Кстати говоря, град был размером с перепелиное яйцо и стал первым в этом мае.

Напомним, что непогода прогнозируется в Нижегородской области на весь оставшийся вечер, а также на следующий день и ночь 16 мая. Согласно последним данным, в ближайшие три часа шквалистые усиления южного ветра достигнут 23 метров в секунду.

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