Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 30 марта 2021 года: за сутки в регионе заразился ещё 291 человек Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Коронавирусная инфекция в Нижегородской области постепенно идет на спад. По данным на 01:00 30 марта 2021 года, за последние сутки в регионе выздоровел ещё 381 человек с ранее подтвержденным диагнозом COVID-19. Общее количество жителей региона, перенесших коронавирус, достигло 100 852 человек. Об этом сообщает портал стопкоронавирус.рф.

Число заражений постепенно снижается. За стуки в регионе отмечено всего 291 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, общее количество зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 106 892 человека.

К сожалению, число умерших выросло до 2 824 человека, ещё одиннадцать нижегородцев не смогли побороть коронавирусную инфекцию.

Статистика зараженных по коронавирусу на 30 марта Фото: Яндекс

Примечательно, что в 23 районах области новых заражений не выявлено вовсе.

В Нижнем Новгороде самыми зараженными районами остаются Автозаводский (11 556 человек) и Ленинский (7 273 человека) район, а наименьшее количество заболевших находится в Нижегородском районе (3 442 человека).

Напомним, с 1 апреля возобновляется действие льготных проездных для нижегородцев старше 65 лет.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!