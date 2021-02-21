Уголовное дело возбуждено по факту ненадлежащей уборки снега на проспекте Гагарина

В момент столкновения машин на проспекте Гагарина на дороге обнаружили снежный накат. Фото: Телеграм-канал "Нижний №1"

В Нижнем Новгороде возбудили уголовное дело по факту ненадлежащей уборки снега на проспекте Гагарина. Следственный комитет полагает, что одной из причин смертельной аварии, произошедшей 20 февраля, могло стать наличие наледи на дороге. Об этом сообщает СУ СК по Нижегородской области.

Жуткое ДТП произошло в минувшую субботу в 6:15 утра. На проспекте Гагарина в районе дома №82 водитель «Рено Логан» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Хендай Акцент». В результате столкновения погибли два человека - пассажиры этих автомобилей.

Как оказалось, в момент столкновения на дороге была снежная колея и накат. С учетом того, что автомобильная дорога на проспекте Гагарина относится к перечню дорог местного значения, это не допустимо. В зимний период снег и наледь на проезжей части таких дорог необходимо убирать не позднее пяти часов с момента обнаружения.

В ходе проверки следователи СК дадут юридическую оценку действиям сотрудников субподрядной организацией, которая отвечает за содержание автодороги на проспекте Гагарина.

Полагается, что требования по уборке снега на этом участке дороги были выполнены с нарушением правил безопасности. Впоследствии это повлекло за собой по неосторожности смерть двух лиц.

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