Что произошло после смертельной аварии на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде. Фото: СОЦСЕТИ

Жуткая авария на проспекте Гагарина в Нижнем Новгороде потрясла утром 20 февраля весь город. Там в районе улицы Сурикова столкнулись лоб в лоб две иномарки. В результате погибли сразу два человека.

- Авария произошла в субботу в 6:15. Водитель «Рено» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Хендай», - рассказали в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области. - Погибли два человека – пассажиры машин. Еще три человека пострадали.

Вскоре после ДТП стало известно, что прокуратура начала проверку в связи с этой трагедией. Вскоре к расследованию обстоятельств трагедии подключились и следователи.

- В СМИ уточняется, что причиной трагедии мог стать, в том числе и неубранный снег на проезжей части, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Нижегородской области. - Именно неочищенное дорожное покрытие могло привести к неуправляемому заносу транспортного средства из-за низкого сцепления и колейности, которая дестабилизирует машину. По данному факту следователями организована доследственная проверка.

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