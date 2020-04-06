Дистанционное обучение школьников в Нижнем Новгороде в период самоизоляции: когда начнется и как будет проходить

Дистанционное обучение школьников в Нижнем Новгороде в период самоизоляции началось с 6 апреля 2020 года. «Комсомолка» выяснила, как будут проходить занятия в этот период.

Напомним, еще 18 марта все нижегородские школы ушли на досрочные весенние каникулы. Это решение было принято в связи с продолжающейся пандемией коронавируса. И вот, наконец, после трехнедельных каникул школьники снова начали учиться. Правда, пока в дистанционном режиме.

Первый раз в дистанционный класс

В семье нижегородца Дениса Чернова подрастает трое детей, и двое из них с 6 апреля начали дистанционное обучение в школе. И сразу же оценили и плюсы, и минусы нового формата.

- На самом деле картина меняется на глазах, - признается Денис. – Еще вчера от нас требовали, чтобы мы обеспечили детей стационарным компьютером. Однако сегодня выяснилось, что всего этого не нужно. Достаточно получать домашнее задание через вайбер и отправлять фотографию выполненной работы. Старший сын уже вовсю учится сам, и ему дистанционка понравилась гораздо больше, чем привычный формат . Если что-то непонятно, то под рукой всегда есть интернет и куча других источников, откуда можно получить максимум информации. А вот для младшего сына – это дикий стресс. Тем более что в первый же день очень много задали.

Опыт дистанционного обучения школьников в Нижнем Новгородев период самоизоляции оказался непривычным не только для родителей и учеников, но и для самих электронных платформ, предназначенных для обучения. Поэтому в первые часы после начала занятий некоторые из них оказались недоступны из-за большой перегрузки. Однако через несколько часов система была восстановлена.

- Надо понимать, что дистанционный формат не предполагает урока в классическом понимании, - пояснили в департаменте образования Нижнего Новгорода. - Работа в дистанционном формате – это не 6-8 часов за компьютером и масса «домашних заданий». Дистанционная работа – это самостоятельная работа школьников, которая тщательно спланирована учителем и выполняется под его руководством.

При этом школам дана максимальная свобода в выборе как формата обучения, так и электронных платформ для проведения занятий.

- Каждая школа выбрала свой порядок и график работы с ребенком и родителями. Она же определяла средства коммуникации и учебные информационные платформы из перечня рекомендованных, - рассказали в департаменте образования. – Поэтому и все уточняющие вопросы родители могут задать напрямую в школы.

Электронный выбор

На сегодняшний день в распоряжении школ оказалось сразу несколько электронных платформ, с помощью которых возможно проводить дистанционные занятия. Самыми популярными у нижегородских школьников стали: Дневник.ру, Учи.ру, Я Класс, Фоксфорд, Интернет урок, Google Classroom и РЭШ. Впрочем, как признают сами власти, переход на дистанционный формат стал вынужденной мерой в связи с распространением коронавируса.

- Эти каникулы у школьников получились дольше обычного. Их пришлось бы продлить, если бы не наличие дистанционных образовательных технологий, - уверен губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Свыше 80% школ в регионе готовы проводить образовательный процесс в дистанционном формате. В 16% организуется очно-заочная форма, предполагающая как работу с цифровыми платформами, так и получение информационных материалов непосредственно от учителя. Однако в 3% малокомплектных сельских школ учебная четверть начнется в привычном очном формате. В связи с этим прошу родителей отнестись к ситуации особенно ответственно. Помимо учебы, должен соблюдаться режим полной самоизоляции.

Как долго продлится дистанционное обучение школьников в Нижнем Новгороде, пока непонятно – все зависит от уровня распространения коронавируса. Ясно одно – особая ответственность в это время ложится на родителей.

- В связи с этим прошу работодателей максимально лояльно отнестись к сотрудникам с маленькими детьми, - напомнил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Сейчас они несут двойную нагрузку. Если есть возможность обеспечить им удаленный режим работы или удобный график, настоятельно прошу это сделать.

КОНКРЕТНО

В департаменте образования администрации Нижнего Новгорода работает горячая линия для родителей по телефону 8 (800) 222-04-89. Здесь же можно задать вопросы относительно работы дежурных групп в детских садах – для этого необходимо нажать дополнительный номер «4».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Детские сады Нижнего Новгорода не будут работать с 6 по 30 апреля. Все это время в шести из восьми районов города будет организована работа дежурных групп. Они предназначены для детей сотрудников тех предприятий, работа которых не приостановлена на время самоизоляции.

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