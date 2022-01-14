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Общество14 января 2022 7:40

Лёгкий снег и мороз до -7 градусов ожидаются в Нижнем Новгороде в эти выходные

Порывы ветра будут достигать 5 метров в секунду
Кристина БЕРБАСОВА
Кристина БЕРБАСОВА
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По ощущениям на улице будут все -14 градусов.

По ощущениям на улице будут все -14 градусов.

Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Подходит к концу вторая неделя января, в течение которой в Нижний Новгород вновь пришли мощные снегопады и нагрянули морозы. Известно, что сугробы в городе стали самыми большими за последние десять лет и достигли более 46 сантиметров. А пока коммунальные и дорожные службы пытаются справиться со стихией, мы расскажем, чего ожидать нижегородцам от погоды в выходные дни.

Так, в субботу, 15 января, в Нижнем Новгороде весь день будет идти небольшой снег. Утром столбики термометров будут колебаться от -8 до -7 градусов, а в течение остального дня установиться температура воздуха в пределах от -7 до -6 градусов. При этом по ощущениям на улице будут все -14 градусов.

В воскресенье холоднее не станет, весь день столбики термометров будут показывать от -7 до -6 градусов, ночью температура воздуха будет понижаться и достигнет -9 градусов. На протяжении всего дня будет идти лёгкий снежок, возможно, что из-за облаков проглянет солнце. Атмосферное давление составит 736-745 миллиметров ртутного столба. Ожидается преимущественно северо-западный ветер со скоростью до 5,7 метров в секунду.

Напомним, накануне «Комсомолка» и пес Хантер оценили, во что превратились улицы Нижнего Новгорода после снегопадов.

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