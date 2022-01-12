Сугробы в десять собачек: «Комсомолка» и пес Хантер оценили, во что превратились улицы Нижнего Новгорода после снегопадов

«Комсомолка» и пес Хантер оценили, во что превратились улицы Нижнего Новгорода после снегопадов.
Фото: Екатерина КУРГУЗОВА
Вот уже несколько дней Нижний Новгород утопает в снегу – рекордные за 10 лет сугробы, гигантские очереди на автобусных остановках и десятибалльные пробки на дорогах. Социальные сети пестрят жалобами горожан на заваленные снегом тротуары и застрявшие во дворах машины, а городские власти рапортуют об усиленной и круглосуточной работе дорожных служб. «Комсомолка» и пес Хантер прошлись по центру города и оценили масштаб бедствия. Итак, сколько в Нижнем Новгороде выпало снега…в собачках.
Тропка в ширину лап
Наш герой – бигль по кличке Хантер – дважды в день совершает прогулки по центру города. Правда, с каждым днем они даются ему все труднее и труднее. Выйдя из дома на улице Ковалихинской, пес бодро засеменил в сторону ближайшей тропки, но тут же провалился до середины лап.
Выйдя из дома на улице Ковалихинской, пес бодро засеменил в сторону ближайшей тропки, но тут же провалился до середины лап.
Фото: Екатерина КУРГУЗОВА
То, что еще недавно было тротуаром, сейчас превратилось в высоченный сугроб размером аккурат с Хантера. Единственный способ хоть как-то пробраться по тротуару – это четко идти по узенькой тропке шириной с пару лапок. Правда, ни к деревьям, ни к кустарникам, ни даже к домам тут уже не подобраться. Шажочек в сторону – и провал на месте. В общем, не отрывайте лапки от тропки.
Вместо тропок дорожки
Таким незамысловатым способом мы пробираемся в сторону улицы Семашко. Тут уже видно, что побывали дворники – тропки превращаются в заметные дорожки, а газоны в гигантские залежи снега.
На улице Семашко сугроб высотой в пять собачек.
Фото: Екатерина КУРГУЗОВА
По нашим оценкам, примерно в пять собачек высотой. Шагать биглю стало намного проще, хоть он и продолжал уныло поглядывать по сторонам. О любимых пробежках все еще не могло быть и речи – стоит влететь в такой сугроб, и из него уже не выберешься. Когда их планируют вывозить, пока непонятно. Тем более что не за горами новая порция снегопадов.
Чем ближе к центру – тем шире шаг
Впрочем, чем ближе к сердцу города – нижегородскому кремлю – тем легче передвигаться по дороге. На Верхневолжской набережной трасса расчищена почти до асфальта. Хотя на обочине все равно громоздятся высокие завалы снега. Здесь они, пожалуй, выше всего – собачек шесть, не меньше. Также лопата дворника пока не добралась до скамеек – все они пока надежно погребены под высоченными сугробами снега.
К скамейкам на Верхневолжской набережной пока не подобраться.
Фото: Екатерина КУРГУЗОВА
- Держись, Хантер! Еще немного, - подбадриваю я заметно подуставшего пса. Пробираться по заснеженным улицам с его короткими лапками совсем уж тяжко.
Весь снег – Чкалову!
И, о чудо! Мы нашли самое расчищенное от снега место в городе – это площадь Минина. Здесь и дороги, и тротуары – все на месте. А главное – на месте дворники и техника. Таким скоплением дорожных служб даже Хантер был озадачен. Хотя и обрадован не на шутку – то-то раздолье для коротких лап! Бегай - не хочу!
Больше всего дворников на площади Минина.
Фото: Екатерина КУРГУЗОВА
Впрочем, не везде. К примеру, к памятнику Чкалова нормально можно будет подобраться разве что весной – к его подходам свезли снег со всей площади. Так что восторгаться волжскими красотами лучше где-нибудь в сторонке. Зато по Чкаловской лестнице можно бегать в свое удовольствие. Ступеньки здесь полностью почищены.
С вывозом пока не очень
Относительно неплохо обстоят дела и на улице Варварской. Здесь почищены и дороги, и тротуары. Правда, с вывозом снега, как и везде в городе, не очень – возле концертного зала «Юпитер» и сбербанка высится огромный сугроб – высотой с десять Хантеров. Впрочем, здесь он не так уж сильно и мешает – не хочешь лезть в снег, не лезь. Места, где можно обойти завалы, предостаточно.
Правда, с вывозом снега, как и везде в городе, не очень.
Фото: Екатерина КУРГУЗОВА
В общем, по итогам нашей прогулки мы пришли к выводу, что пока относительно неплохо с уборкой снега дела обстоят только возле нижегородского кремля. Чем дальше от центра, тем выше сугробы и тем реже можно встретить дворника. Сложнее всего дела обстоят во дворах – из некоторых действительно можно выбраться с трудом. Страшно представить, что будет, когда снегопады вернутся. По прогнозу синоптиков, это случится уже в конце недели.
ОФИЦИАЛЬНО
Дмитрий Сивохин, первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода:
- По данным на утро 12 января, 95% центральных магистралей Нижнего Новгорода очистили до асфальта. Дорожные службы круглосуточно прометали центральные магистрали Нижнего Новгорода и убирали снег. - Снег шел непрерывно в течение двух суток. К вчерашнему вечеру в городе ситуация стабилизировалась, десятибалльных пробок удалось избежать. Много вопросов есть к дорогам в Верхних Печерах и в ЖК «Цветы», а также есть вопросы к внутридворовым дорогам и проездам в целом по городу. Ситуацию по ним держим на контроле.
Пес Хантер оценил работу дорожников.
Фото: Екатерина КУРГУЗОВА
ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Мы провели опрос среди нижегородцев, чтобы определить самый заснеженный район Нижнего Новгорода. По итогам голоса разделились следующим образом:
- Советский – 28,9%
- Канавинский – 23,6%
- Нижегородский – 21%
- Сормовский – 18,4%
- Московский – 10,5%
- Приокский – 7,8%
- Ленинский – 5,2%
- Автозаводский – 2,6%