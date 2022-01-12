Сугробы в десять собачек: «Комсомолка» и пес Хантер оценили, во что превратились улицы Нижнего Новгорода после снегопадов

«Комсомолка» и пес Хантер оценили, во что превратились улицы Нижнего Новгорода после снегопадов. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Вот уже несколько дней Нижний Новгород утопает в снегу – рекордные за 10 лет сугробы, гигантские очереди на автобусных остановках и десятибалльные пробки на дорогах. Социальные сети пестрят жалобами горожан на заваленные снегом тротуары и застрявшие во дворах машины, а городские власти рапортуют об усиленной и круглосуточной работе дорожных служб. «Комсомолка» и пес Хантер прошлись по центру города и оценили масштаб бедствия. Итак, сколько в Нижнем Новгороде выпало снега…в собачках.

Тропка в ширину лап

Наш герой – бигль по кличке Хантер – дважды в день совершает прогулки по центру города. Правда, с каждым днем они даются ему все труднее и труднее. Выйдя из дома на улице Ковалихинской, пес бодро засеменил в сторону ближайшей тропки, но тут же провалился до середины лап.

Выйдя из дома на улице Ковалихинской, пес бодро засеменил в сторону ближайшей тропки, но тут же провалился до середины лап. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

То, что еще недавно было тротуаром, сейчас превратилось в высоченный сугроб размером аккурат с Хантера. Единственный способ хоть как-то пробраться по тротуару – это четко идти по узенькой тропке шириной с пару лапок. Правда, ни к деревьям, ни к кустарникам, ни даже к домам тут уже не подобраться. Шажочек в сторону – и провал на месте. В общем, не отрывайте лапки от тропки.

Вместо тропок дорожки

Таким незамысловатым способом мы пробираемся в сторону улицы Семашко. Тут уже видно, что побывали дворники – тропки превращаются в заметные дорожки, а газоны в гигантские залежи снега.

На улице Семашко сугроб высотой в пять собачек. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

По нашим оценкам, примерно в пять собачек высотой. Шагать биглю стало намного проще, хоть он и продолжал уныло поглядывать по сторонам. О любимых пробежках все еще не могло быть и речи – стоит влететь в такой сугроб, и из него уже не выберешься. Когда их планируют вывозить, пока непонятно. Тем более что не за горами новая порция снегопадов.

Чем ближе к центру – тем шире шаг

Впрочем, чем ближе к сердцу города – нижегородскому кремлю – тем легче передвигаться по дороге. На Верхневолжской набережной трасса расчищена почти до асфальта. Хотя на обочине все равно громоздятся высокие завалы снега. Здесь они, пожалуй, выше всего – собачек шесть, не меньше. Также лопата дворника пока не добралась до скамеек – все они пока надежно погребены под высоченными сугробами снега.

К скамейкам на Верхневолжской набережной пока не подобраться. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

- Держись, Хантер! Еще немного, - подбадриваю я заметно подуставшего пса. Пробираться по заснеженным улицам с его короткими лапками совсем уж тяжко.

Весь снег – Чкалову!

И, о чудо! Мы нашли самое расчищенное от снега место в городе – это площадь Минина. Здесь и дороги, и тротуары – все на месте. А главное – на месте дворники и техника. Таким скоплением дорожных служб даже Хантер был озадачен. Хотя и обрадован не на шутку – то-то раздолье для коротких лап! Бегай - не хочу!

Больше всего дворников на площади Минина. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Впрочем, не везде. К примеру, к памятнику Чкалова нормально можно будет подобраться разве что весной – к его подходам свезли снег со всей площади. Так что восторгаться волжскими красотами лучше где-нибудь в сторонке. Зато по Чкаловской лестнице можно бегать в свое удовольствие. Ступеньки здесь полностью почищены.

С вывозом пока не очень

Относительно неплохо обстоят дела и на улице Варварской. Здесь почищены и дороги, и тротуары. Правда, с вывозом снега, как и везде в городе, не очень – возле концертного зала «Юпитер» и сбербанка высится огромный сугроб – высотой с десять Хантеров. Впрочем, здесь он не так уж сильно и мешает – не хочешь лезть в снег, не лезь. Места, где можно обойти завалы, предостаточно.

Правда, с вывозом снега, как и везде в городе, не очень. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

В общем, по итогам нашей прогулки мы пришли к выводу, что пока относительно неплохо с уборкой снега дела обстоят только возле нижегородского кремля. Чем дальше от центра, тем выше сугробы и тем реже можно встретить дворника. Сложнее всего дела обстоят во дворах – из некоторых действительно можно выбраться с трудом. Страшно представить, что будет, когда снегопады вернутся. По прогнозу синоптиков, это случится уже в конце недели.

ОФИЦИАЛЬНО

Дмитрий Сивохин, первый заместитель главы администрации Нижнего Новгорода:

- По данным на утро 12 января, 95% центральных магистралей Нижнего Новгорода очистили до асфальта. Дорожные службы круглосуточно прометали центральные магистрали Нижнего Новгорода и убирали снег. - Снег шел непрерывно в течение двух суток. К вчерашнему вечеру в городе ситуация стабилизировалась, десятибалльных пробок удалось избежать. Много вопросов есть к дорогам в Верхних Печерах и в ЖК «Цветы», а также есть вопросы к внутридворовым дорогам и проездам в целом по городу. Ситуацию по ним держим на контроле.

Пес Хантер оценил работу дорожников. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мы провели опрос среди нижегородцев, чтобы определить самый заснеженный район Нижнего Новгорода. По итогам голоса разделились следующим образом:

- Советский – 28,9%

- Канавинский – 23,6%

- Нижегородский – 21%

- Сормовский – 18,4%

- Московский – 10,5%

- Приокский – 7,8%

- Ленинский – 5,2%

- Автозаводский – 2,6%