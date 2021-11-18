Сильнейший за 70 лет снегопад обрушится на Нижний Новгород 20 ноября

Сильнейший за 70 лет снегопад обрушится на Нижний Новгород 21 ноября Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ближайшие дни Нижний Новгород накроет сильнейший за последние 73 года снегопад. Рекордное количество осадков обрушится на регион в субботу, 20 ноября, о чём сообщил Центр Фобос.

В эти дни в Нижнем Новгороде ожидается снег с дождём. Прогнозируемый уровень осадков достигнет 14-16 миллиметров, что составляет четверть месячной нормы.

– Согласно метеостатистике, подобного рода интенсивные ливневые осадки в это время года наблюдаются крайне редко и фиксировались с момента существования главной столичной метеостанции ВДНХ (с 1948 года) лишь в 1954 году (13,9 миллиметра), в 2004 году (15,2 миллиметра) и в 2010 году (10,5 миллиметра), – добавили представители Центра Фобос. – То есть, в субботу, 20 ноября 2021 года, в Центральной России ожидается один из сильнейших мокрых снегопадов за последние 73 года с высокой вероятностью рекордного статуса.

В Фобосе пояснили, что надвигающиеся погодные условия связаны с ныряющим циклоном "Ульрих", который формировался в акватории Гренладского моря на стыке столкновения тёплого течения Гольфстрим и холодного Лабрадорского течения. Сейчас он берёт курс на Скандинавию.

– Первые двое суток этот атмосферный вихрь в среднем будет проходить по 1000 километров за сутки, а после поворотного пункта в Белом море, попав в мощное струйное течение, скорость которого в верхней тропосфере превышает 300 км/ч, ускорится, – рассказали синоптики.

И отметили, что как следствие колоссального числа смешанных осадков в Нижегородской области сформируется "довольно тяжёлый снежный покров" высотой около 4-7 сантиметров. Плотность снега может достичь 170 килограмм на кубический метр, а это окажет чрезмерную нагрузку на стропильные конструкции крыш и кровлю.

– Начнётся преждевременное (на неделю раньше положенного по климату) формирование устойчивого снежного покрова, который, по всей видимости, продержится до весны! – утвердили в Центре Фобос.

Этими факторами погода в Центральной России не ограничится: со второй половины дня 20 ноября ожидается скорость ветра на уровне штормовых 18-23 метров в секунду.

– А это нагрузка до 30 килограмм на метр квадратный поверхности, что чревато падением деревьев, рекламных конструкций и т.д.! В ночь на воскресенье подморозит, и на дорогах образуется сильная гололедица! – "обрадовали" напоследок синоптики центра.