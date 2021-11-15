Слабый мороз и снегопады: Какой будет зима 2021-2022 в Нижнем Новгороде

Температурный фон зимой будет соответствовать климатической норме. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Предстоящая зима в Нижнем Новгороде и в целом по области ожидается в пределах климатической нормы. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

По ее словам, температурный фон зимой 2021-2022 будет соответствовать обычной нижегородской зиме с морозами. Так, в декабре он составит -7...-9, в январе -8…-11, в феврале -8…-10 градусов.

- Местами по области возможно понижение температуры до -30. Но, как показала практика, на фоне глобального изменения климата, декабрь не выдает нам таких низких значений. Но даже -20…-25 в декабре при ветрах и высокой влажности ощущается холоднее, - рассказала Ольга Дмитриевна.

Столь низкие температуры возможны, но уже в январе или первой половине февраля.

- Для Нижнего Новгорода температуры ниже - 30 не совсем характерны. Даже если такие морозы и будут, надо помнить, что при устойчивом расположении антициклона наиболее интенсивное выхолаживание происходит в утренние часы, - добавила она.

В условиях умеренно-континентального климата в январе-феврале также возможны оттепели. Слякотной может оказаться и новогодняя ночь.

- Слякоть может быть, продолжила она, - но ни одного Нового года в нашем регионе не обходилось без снежного покрова. Были лужи, но снег оставался лежать на полях.

Что касается осадков, то высота снежного покрова в нашем регионе чаще всего наблюдается около 150 дней. То есть, пять месяцев в году. Непосредственно в три календарных месяца зимы выпадает 120-150 миллиметров осадков. Собеседница особо подчеркнула, что снежный покров в нашем регионе устанавливается от двух до пяти раз. Нет уверенности, что выпавший снег не растает и сохранится в зиму. Однако небольшие морозы ожидаются уже на этой неделе.

В начале рабочей недели прогнозируются достаточно низкие температуры, потому что на наши районы влияет антициклон. В ночные часы ожидается похолодание до -7…-9, особенно при прояснениях, а днем около нуля. Ближе к концу недели к нашим районам подойдут атмосферные фронты, которые принесут с собой осадки, - сказала в заключение собеседница.