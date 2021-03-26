Граффити «Эскиз», посвященное 800-летию, появилось в Нижнем Новгороде

Граффити находится на улице Пискунова. Фото: «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго».

Недавно на радость горожан и туристов в центре Нижнего Новгорода появилось масштабное граффити «Эскиз». Его создал художник Алексей Гурнянский к 800-летнему юбилею со дня основания города. Об этом сообщает пресс-служба «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго».

В скором времени город украсят ещё 12 новых граффити. Фото: «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго».

Арт-объект украшает фасад трансформаторной подстанции на улице Пискунова. Отыскать его не так уж и сложно, нужно лишь пройти во двор, прилегающий ко Дворцу детского творчества имени В.П.Чкалова.

Стрит-арт выполнен художником Алексем Гурнянским. Фото: «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго».

- В этом году совместно с известными нижегородскими райтерами на территории Нижнего Новгорода появится 12 новых арт-объектов, - поделился директор филиала «Нижновэнерго» Вячеслав Горев. - Мы постарались, чтобы все рисунки были интересными и сделали улицы нашего города ярче.

Рисунок "Эскиз" на фасаде трансформаторной подстанции. Фото: «Россети Центр и Приволжье Нижновэнерго».

Кстати, благодаря стараниям Алексея Гурнянского на улицах Нижнего Новгорода появилось много необычных и ярких стрит-артов. Так, ко Дню рождения Евгения Евстигнеева портрет актера украсил стену одного из жилых домов на улице Обухова. Или, например,13-метровое граффити Максима Горького, которое было нарисовано на фасаде хранилища книг на Пискунова.

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