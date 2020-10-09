Масштабное граффити ко Дню рождения Евгения Евстигнеева сделали в Нижнем Новгороде Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Выйдя сегодня утром из своих домов, жители Канавинского района глазам своим не поверили – огромный потрет известного актера театра и кино Евгения Евстигнеева украшал стену одного из жилых домов на улице Обухова. Масштабное граффити было создано в аккурат ко Дню рождения великого нижегородца.

- Евстигнеев является одним из моих любимых актеров, и я очень давно мечтал создать его портрет, - признался автор граффити Алексей Гурнянский. – Рад, что у меня, наконец, появилась такая возможность!

Этот портрет был создан в рамках социального проекта «Великие люди», организованного Нижегородской федерацией граффити. Благодаря этому проекту в городе появились масштабные изображения конструктора Ростислава Алексеева, писателя Максима Горького и летчика Петра Нестерова. Под каждым из этих портретов расположен QR-код, по которому можно познакомиться с биографией этих великих людей. Теперь дошла очередь и до Евгения Евстигнеева.

- Мы надеемся, что наш проект сможет привлечь внимание молодежи к истории родного края и пробудить гордость за свой город, - полагает Александр Гурнянский. - Приглашаем нижегородцев и гостей города посмотреть на наши работы вживую. Обещаю, вы не пожалеете!

Портрет великого нижегородца украсил стену одного из жилых домов. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

А вот кому повезло больше всех, так это жителям окрестных домов – они теперь могут любоваться этой красотой круглыми сутками.

- Конечно, мы довольны, что здесь появился такой портрет, - призналась жительница дома № 74 Вера Павловна. – Я смотрела все фильмы с участием Евгения Евстигнеева и всегда с большим уважением относилась к этому человеку. Тем более, что он наш земляк!

СПРАВКА

Евгений Евстигнеев родился в городе Горьком 9 октября 1926 года в семье рабочих. В 1951 году окончил Горьковское театральное училище, после по распределению попал во Владимирский драматический театр имени Луначарского. В 1954 году поступил в Школу-студию МХАТ. Известен благодаря своим ролям в фильмах «Собачье сердце», «Невероятные приключения итальянцев в России», «Семнадцать мгновений весны» и многие другие.

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