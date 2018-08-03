2018-08-03T13:49:39+03:00
Общество

Нижегородец создал 13-метровое граффити с автором «На дне» Максимом Горьким

Законченную работу можно увидеть в воскресенье на фасаде хранилища книг на Пискунова
Светлана СТРОКАН
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Художник воссоздал Горького точно, до мелочейХудожник воссоздал Горького точно, до мелочейФото: Светлана СТРОКАН
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Золотые руки художника Алексея Гурнянского после Лионеля Месси добрались и до писателя Максима Горького. В почти законченном граффити на фасаде дома 20А по улице Пискунова без труда узнается автор «Челкаша». Для этого художник каждый день проводит по нескольку часов на лесах.

13-метровый в высоту и 20-метровый в ширину Максим Горький появился в городе в честь 150-летия со дня рождения писателя.

Алексей воспроизвел Горького с ретро-фотографии, каждый штрих нанесен дорогими испанскими красками.

Гурнянский сообщил, что создает граффити в рамках проекта "Великие люди Нижнего Новгорода", организатором которого является нижегородская федерация граффити. Рисунки выполняются за счет средств спонсоров. Цель проекта – изобразить известных людей, прославивших город, на фасадах домов.

Что ж, с нетерпением ждем следующих работ, которые пока остаются тайной и для «Комсомольской правды».

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