Нижегородец создал 13-метровое граффити с автором «На дне» Максимом Горьким
Золотые руки художника Алексея Гурнянского после Лионеля Месси добрались и до писателя Максима Горького. В почти законченном граффити на фасаде дома 20А по улице Пискунова без труда узнается автор «Челкаша». Для этого художник каждый день проводит по нескольку часов на лесах.
13-метровый в высоту и 20-метровый в ширину Максим Горький появился в городе в честь 150-летия со дня рождения писателя.
Алексей воспроизвел Горького с ретро-фотографии, каждый штрих нанесен дорогими испанскими красками.
Гурнянский сообщил, что создает граффити в рамках проекта "Великие люди Нижнего Новгорода", организатором которого является нижегородская федерация граффити. Рисунки выполняются за счет средств спонсоров. Цель проекта – изобразить известных людей, прославивших город, на фасадах домов.
Что ж, с нетерпением ждем следующих работ, которые пока остаются тайной и для «Комсомольской правды».