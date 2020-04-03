Число заболевших коронавирусом в Нижнем Новгороде на 3 апреля 2020 года составило 25 человек. Такие данные были опубликованы на сайте стопкоронавирус.рф. По сравнению с данными на 1 апреля 2020 года, число заболевших коронавирусом в Нижнем Новгороде на 3 апреля 2020 год увеличилось на 13 человек.

- Хотел бы отметить, что новые подтвержденные случаи – это не результат одного дня, - заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. – Процесс верификации продолжительный. Поэтому в данном случае мы просто получили подтвержденный диагноз тех людей, которые уже проходят лечение. Система такова, что после получения предварительных положительных результатов на региональных лабораторных базах, пациентов сразу направляют на лечение в специализированные стационары по COVID-19.

По последним данным, число заболевших коронавирусом в Нижнем Новгороде на 3 апреля 2020 года составило 25 человек. По оценке медиков, их состояние оценивается как удовлетворительное и средней тяжести. В настоящее время четыре пациента уже полностью излечились и были выписаны из инфекционной больницы.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что режим всеобщей самоизоляции в Нижнем Новгороде был продлен до 30 апреля 2020 года. В соответствии с ограничительными мероприятиями, нижегородцам запрещается покидать свои дома лишь предусмотренных указом случаях: совершение покупок в ближайшем магазине или аптеке, выгул собаки на расстоянии 100 метров от дома и необходимость выбросить мусор.

Также нижегородцам разрешается выходить из дома для получения экстренной медицинской помощи, за исключением тех случаев, когда повышена температура и необходимо вызвать скорую помощь.