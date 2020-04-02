Профилактические меры в Нижнем Новгороде от коронавируса: что будет сделано в городе и в какие сроки

Режим всеобщей самоизоляции, введенный еще 30 марта, в соответствии с профилактическими мерами в Нижнем Новгороде от коронавируса будет продлен. Этот режим предполагает, что нижегородцам запрещается выходить из своих домов за исключением нескольких случаев: похода в ближайший магазин или аптеку, вынос мусора и выгул собаки на расстоянии ста метров от дома.

- Если у вас поднялась температура, выходить строго запрещено, вызывайте врача на дом, - ранее сообщал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. - Если вы работаете, то выходить на улицу можно только чтобы добраться от дома до работы.

При этом уже сообщалось, что контроль за соблюдением режима самоизоляции будет осуществляться с помощью цифрового портала «Карта жителя Нижегородской области». Чтобы выйти на улицу, жителям рекомендуют получить QR-код.

- За несколько минут человек здесь может составить расписание следующего дня, направив все необходимые заявки, - отметил губернатор Нижегородской области. – Сделать это можно по адресу nn-card.ru. Портал предлагает оформить заявку на выход на улицу. Если все в порядке, появится меню с причинами, которые определены в указе. Когда система дает разрешение на выход, вы сразу получите подтверждение с QR-кодом. В случае, если вас остановит сотрудник полиции - предъявите ему этот код. Прямо на экране.

По данным регионального правительства, пока это можно сделать только через портал. Однако уже с 4 апреля обновленное приложение будет доступно в Google Play и AppStore.

Впрочем, даже в случае разрешения на выход на улицу, нижегородцы должны соблюдать социальную дистанцию и не подходить друг к другу ближе, чем на два метра.

Тем временем в рамках профилактических мер в Нижнем Новгороде от коронавируса в ежедневном режиме проводится дезинфекция подъездов, улиц и тротуаров. Общественный транспорт также дезинфицируется после каждого рейса. При этом и автобусы, и троллейбусы, и трамваи, и метро работают в режиме выходного дня. Что касается торговых центров, объектов общественного питания, мест массового скопления людей и других организаций, то они остаются закрытыми. Исключение сделано только для продуктовых магазинов и аптек.