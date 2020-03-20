«Я спокойный товарищ. И музыка у меня такая же»: Сергей Кристовский из Uma2rman рассказал о новом сольном альбоме

Один из основателей группы Uma2rman Сергей Кристовский выпустил новый сольный альбом под названием «Ты и я». В пластинку вошло 14 треков, среди которых есть несколько дуэтов. Так, заглавная песня «Ты и я» была записана вместе с Викторией Черенцовой, «Дай руку помолчим» - с Зоей Бербер, а заключительный трек «Окончен бал» - с братом Владимиром.

- Вовка сам попросил записать с ним эту песню, потому что она ему понравилась. Спел он ее, конечно, с удовольствием, но на этом его участие в записи альбома закончилось, - сообщил Сергей Кристовский в интервью «Комсомольской правде».

По словам музыканта, работа над новой пластинкой велась года три, не меньше. Что, в общем-то, не удивительно. С таким-то графиком! Нижегородец и сам признается: писал альбом далеко не каждый день. Была свободная минутка - отправлялся в звукозаписывающую студию.

- Песни три в альбоме совсем старые. Они были написаны еще когда я жил в Нижнем Новгороде. Потом «Рукой по лицу», кажется, давнишняя. Ну и «Перекати поле» тоже из запасов, - пояснил старший Кристовский.

Эти треки настолько древние, что бас-гитарист даже затрудняется вспомнить, при каких обстоятельствах они были написаны. Одно знает точно - разум был чист и светел.

- Мы даже пытались сыграть их в Нижнем, но, видно, что-то пошло не так, - добавил собеседник «Комсомолки».

Альбом продолжительностью около часа получился добрым, спокойным, таким семейным, что ли. И это неудивительно. Ведь некоторые песни, вошедшие в новую пластинку, Сергей писал специально для своих детей.

- «Ты и я» - это абсолютное отражение меня. Я спокойный товарищ, и музыка у меня такая же. Не суетиться - чисто моя тема, - улыбнулся музыкант.

К сведению поклонников творчества Сергея Кристовского презентация нового альбома обязательно состоится, но несколько позже. Пока нижегородец не совсем представляет, как это будет выглядеть. Не исключено, что первыми «живыми» слушателями станут земляки.

- Да, может, в Нижнем выступлю с презентацией. Времена только нелегкие пройдут, и мы займемся подготовкой к концерту. В принципе-то у меня группа под боком. Просто времени на все не хватает. Уж больно плотный концертный график. Получится - сделаю презентацию в мае, - сказал бас-гитарист.

Одно ясно точно: до презентации должна состояться премьера музыкального клипа на песню «Дай руку помолчим», которая записана в дуэте со звездой сериала «Реальные пацаны».

- Честно говоря, мы уже должны были снять видео пару дней назад, но Зоя что-то приболела. Поэтому решили перенести съемки до лучших времен. Думаю, сейчас потеплеет на улице, карантины пройдут, и мы снимем клип, - заключил Кристовский.

Сергей Кристовский из Uma2rman выпустил новый сольный альбом.

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