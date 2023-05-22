Трактор сбил 13-летнюю школьницу на пешеходном переходе в Нижнем Новгороде

ДТП произошло в Ленинском районе. Фото: Пресс-служба УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области.

В понедельник, 22 мая, в Нижнем Новгороде произошло пугающее дорожно-транспортное происшествие – 13-летняя школьница попала под колеса трактора. Авария произошла около дома №7 по улице Кировская в Ленинском районе.

Водитель трактора ехал по дороге, когда на нерегулируемый пешеходный переход вышла девочка. Техника оказалась в опасной близости к школьнице и та не успела отпрыгнуть в сторону, в результате трактор наехал на неё.

– С различными травмами девочку доставили в детскую областную больницу, – сообщили в пресс-службе УГБИДД ГУ МВД по Нижегородской области.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, им предстоит установить точную картину аварии.

Напомним, ранее мы сообщали, что пьяный водитель мотоцикла наехал на пенсионера в Нижегородской области 21 мая. Пожилой мужчина в результате аварии погиб.

Также в Нижнем Новгороде вынесли приговор 49-летнему мужчине, сбившему на машине полицейского, который пытался его остановить.